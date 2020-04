Konečná: Evropská komise by se měla omluvit, protože neustále vyzývala ke snižování rozpočtu ve zdravotnictví

V úvodu debaty v Bruselu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že Evropa by se měla omluvit Itálii, že jí nepomohla dřív.

„Evropa by se měla omluvit, ale omluva nestačí. Víme, že budeme potřebovat více, mnohem více. Protože zítřejší svět bude vypadat úplně jinak než svět včerejší,“ uvedla.

Německá politička již dříve uvedla, že EU selhala v době, kdy se Itálie začala uzavírat do karantény a ostatní země ani Brusel jí nepřispěchaly na pomoc.

Podle europoslankyně Konečné by se ale Evropská komise měla omluvit nejen Itálii.

„Evropská komise by se měla omluvit všem, protože to byla ona, která posledních 8 let neustále vyzývala ke snižování rozpočtu ve zdravotnictví v jednotlivých členských státech, ona byla ta, která chtěla privatizovat zdravotnictví, ona byla ta, která připravila rozpočet, který měl snížit o 8 % výdaje na zdravotnictví na příští programovací období. Není to zdaleka jenom o Itálii. Celé to zhroucení zdravotnických systémů ve Španělsku, v Portugalsku, v Itálii, je také výsledkem toho, jakým způsobem Evropská komise a Mezinárodní měnový fond zasahovaly do ekonomik a zemí eurozóny,“ uvedla politička v rozhovoru pro ČT.

Evropský parlament schválil koronavirovou pomoc zemím EU

Dne 17. dubna Evropský parlament schválil balíček návrhů pomoci zdravotnictví a ekonomikám postiženým koronavirem. Parlament také přijal usnesení vyzývající státy ke schválení masivního plánu obnovy hospodářství, včetně vydání společných dluhopisů, k nimž jsou některé země skeptické.

Schválili tak například možnost, že nevyčerpané kohezní peníze z víceletého rozpočtu končícího letoškem lze využít pro zdravotnictví a pomoc firmám. Po březnovém uvolnění 37 miliard eur (přes bilion korun) tak budou státy moci ze strukturálních fondů čerpat další peníze bez zvláštních podmínek, navíc s větší pružností převodů mezi jednotlivými fondy a mnohdy i bez státního spolufinancování.

Poslanci odsouhlasili také uvolnění tří miliard eur na pomoc zdravotnictví, včetně nákupů testovacích sad či poskytnutí finanční pomoci nejzranitelnějším skupinám obyvatel. Schválili rovněž navýšení financí pro Evropské centrum pro prevenci nemocí a kontrolu či uvolnění dalších peněz na organizaci návratů občanů EU z mimoevropských zemí.