Putin okomentoval obavy z obrození SSSR

„A když cítíme tyto výhody a všichni účastníci tohoto procesu výhody cítí také, hýbeme se kupředu, podnikáme nové kroky a posouváme se dopředu,“ uvedl.

Uvádí se, že prezident dal tento krátký rozhovor ještě v minulém roce v říjnu, nicméně v televizním vysílání se objevil nyní poprvé.

Podle názoru hlavy státu je pro země bývalého Sovětského svazu přirozené zvyšovat úroveň konkurenceschopnosti skrz sjednocení se. Putin také připomněl, že obyvatelé všech těchto zemí hovoří rusky a ukázal na přítomnost společné infrastruktury.

„Jedná se o další obrovskou výhodu integrace,“ dodal.

„Odpor západních kolegů“ vůči dialogu s Eurasijským ekonomickým svazem Putin objasnil strachem z konkurence. Zvláště zdůraznil, že to není vojenské nebo politické, ale hospodářské sdružení. „No a my to chceme, protože je to cesta ke zvýšení blahobytu našich lidí,“ vysvětlil.

Eurasijský ekonomický svaz

Eurasijský ekonomický svaz (též Eurasijský hospodářský svaz, zkráceně Eurasijská unie) je ekonomická unie, která sdružuje Bělorusko, Rusko, Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán. Ke vzniku této dohody došlo v roce 2014 v květnu, kdy ji podepsali prezidenti tří států – Ruska (Vladimir Putin), Běloruska (Alexandr Lukašenko), Kazachstánu (Nursultan Nazarbajev), později se připojila i Arménie a Kyrgyzstán.

Tato dohoda předpokládá postupné zřízení společného trhu s volným pohybem zboží, služeb, kapitálu i pracovních sil a společnou energetickou, průmyslovou, zemědělskou a dopravní politiku.

Zmiňme, že celkově jsou čtyři regulační orgány Eurasijského ekonomického prostoru a Celního svazu. Nejvyšším oránem svazu je Nejvyšší eurasijská ekonomická rada, která se skládá z prezidentů členských zemí. Následuje Mezivládní rada, která sestává z předsedů vlád členských zemí.

V čele Euroasijské ekonomické komise stojí rada komise, kde předsedá jeden místopředseda vlády, a to za každou členskou zemi. Stálým výkonným orgánem komise je kolegium komise, ve kterém jsou zástupci každého členského státu. Posledním orgánem svazu je jeho soud.