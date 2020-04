V pařížském potrubí s technologickou vodou byly objeveny stopy koronaviru

Uvádí se, že laboratoř městské správy Eau de Paris zjistila během posledního dne přítomnost „nepatrných stop“ viru ve 4 z 27 vzorků. Tento fakt vedl k okamžitému pozastavení používání potrubí s technologickou vodou z bezpečnostních důvodů.

Pařížské úřady ubezpečují, že žádné riziko pro pitnou vodu neexistuje. Dodávají, že ta prochází jiným potrubím.

V pondělí informoval francouzský prezident Emmanuel Macron o tom, že karanténa se prodlužuje do 11. května. Důvodem je pokračující pandemie koronaviru. Přísné omezení pohybu osob platí v zemi od 17. března. Ve Francii jsou zavřeny kavárny, restaurace, kina, muzea, parky, vzdělávací instituce. Po 11. květnu se ve Francii postupně otevřou mateřské školy, školy a univerzity.

Pandemie covidu-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie covidu-19.

K dnešnímu dni se infekce covidu-19 rozšířila téměř po celém světě. Podle posledních údajů bylo infikováno více než 2,3 milionu lidí, zemřelo přes 162 tisíc. Naopak se zatím vyléčilo více než 605 tisíc osob.

Příznaky

Nejtěžší situace je stále USA, ve Španělsku, v Itálii a Francii. Spojené státy hlásí více než 750 tisíc potvrzených případů a přes 40 tisíc úmrtí. Španělsko hlásí necelých 200 tisíc nakažených a více než 20 tisíc úmrtí. Co se Itálie týče, tam je momentálně nakažených přes 170 tisíc s tím, že nákaze podlehlo přes 23 tisíc osob. A již zmíněná Francie má v zemi přes 152 tisíc potvrzených případů a přes 19 tisíc úmrtí.

Co se příznaků týče, pak mezi ty nejčastější patří horečka, respirační potíže, tedy kašel a dušnost, bolesti svalů a únava. Mezi další příznaky patří také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v pozdních stádiích onemocnění, na začátku může jít o atypický vývoj pneumonie.