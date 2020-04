Žralok lidožravý si místo návnady vybral rybáře

Redaktor novozélandského časopisu Adventure Magazine se musel zachránit před rozzuřeným žralokem lidožravým, když rybařil nedaleko Aucklandu. Informoval o tom deník New Zealand Herald.

Steve Dickinson se chystal rybařit z kajaku. Aby nalákal rybu, hodil do vody pytel s návnadou a s pytlem na provazu zamířil na moře. Asi 800 metrů od břehu ale pozornost rybáře přitáhl neobyčejný zvuk. Když se otočil, uviděl velkého žraloka bílého, který byl dlouhý 2,5-3 metrů. Žralok proplul pod kajakem, nosem se dotkl kajaku a plaval pod vodou dál.

Dickinson okamžitě reagoval – vzal nůž a přeřízl provaz, na kterém byl pytel s návnadou.

„Tito žraloci jsou známí tím, že všechno popadají zubama,“ vysvětlil muž a dodal: „Tak zjistí, s čím mají tu čest. Kdyby kousl do kajaku, spadl bych do vody a žralok by mě sežral. O tom nepochybuji.“

Když redaktor návnadu odřízl, žralok se vydal za pytlem. Za chvíli se však znovu vrátil, aby zaútočil na kajak.

Zpočátku se muž snažil ubránit veslem, ale to nepomohlo. Odřízl proto kotvu a vydal se směrem ke břehu. „Pádloval jsem tak rychle, jako bych byl na olympiádě. Dostal bych za to zlatou medaili,“ řekl Dickinson. Žralok jej sledoval, asi na vzdálenost 15 metrů, přičemž čas od času tento rozestup zkrátil. Rybář se bál, že žralok zaútočí na příď, ale naštěstí se mu podařilo vyhnout se útoku zvířete.

Již dříve v americkém Santa Cruz v Kalifornii žralok zaútočil na narušitele samoizolačního režimu zavedeného v rámci boje proti epidemii koronaviru. K útoku došlo, když patnáctiletý chlapec a dívka surfovali. Najednou se jejich surf kvůli nečekaného útoku otřásl a mladík spadl do vody. Okamžitě vylezl zpátky na prkno, když v tom spatři žraloka, který se zuby zakousl do surfu. Patnáctiletý surfař ho praštil do hlavy. Po útoku se žralok od dvojice vzdálil a té se tak podařilo rychle se dostat na břeh.

Velký žralok bílý

Velký žralok bílý neboli žralok lidožravý je jednou z největších dravých ryb na naší planetě. Žraloci tohoto druhu v průměru dosahují délky 4,6 – 4,8 metru. Žraloci bílí se vyskytují ve vodách všech oceánů, kromě Severního ledového oceánu. Jsou považováni za nejnebezpečnější druh žraloků pro člověka.