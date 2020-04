Peking prohlásil, že žádné důkazy vývoje covid-19 v laboratoři neexistují

Francouzský virolog Luc Montagnier, který v roce 2008 dostal Nobelovu cenu za objev HIV, vyslovil verzi, že nový koronavirus covid-19 nemá přírodní původ a vznikl v laboratoři. Vědec předpokládá, že jde o práci molekulárních biologů, kteří chtěli vyrobit vakcínu proti AIDS.

„Nejednou jsme prohlásili, že je to vědecká otázka, že ji mají zkoumat lékaři a vědci a že nesmí být politizována. WHO a absolutní většina expertů má dnes za to, že neexistují žádné důkazy svědčící o tom, že nový koronavirus byl vytvořen v laboratoři,“ prohlásil mluvčí na brífinku.

Obviňování Číny

Od počátku epidemie koronaviru ve Wu-chanu koncem prosince loňského roku se v médiích a na internetu vícekrát objevily různé verze, že nový virus mohl „uniknout“ z laboratoře místního virologického ústavu. Samotný ústav zveřejnil již v lednu otevřený dopis, ve kterém označil tento předpoklad za lživou domněnku a zdůraznil, že zaměstnanci ústavu mají „absolutně čisté“ svědomí.

„Tento virus v žádném případě nepochází od nás,“ prohlásil vědec. V odpovědi na upřesňující otázku zdůraznil, že považuje za nemožné, aby lidé vyvinuli podobný vir.

V neděli Sputnik s odkazem na portál Channel NewsAsia informoval , že Vedoucí laboratoře Wuchanského institutu virologie, profesor Jüan Či-ming popřel odpovědnost za vytvoření koronaviru SARS-CoV-2.

O tom, že koronavirus SARS-CoV-2 mohl být vyvinut v laboratoři Wuchanského institutu virologie, již dříve psala americká média s odkazem na anonymní zdroje. Televize Fox News s odkazem na „mnohé zdroje dobře informované o činnosti čínské vlády“ uvedla, že první infikovaným byl zaměstnanec laboratoře, který následně rozšířil virus mezi obyvatele Wu-chanu.

Vyšetřování původu koronaviru

Po těchto zprávách Spojené státy oznámily, že prošetřují původ nového koronaviru a snaží se zjistit, zda nebyl vytvořen v laboratoři.

„Znamená to, že se dějí divné věci a že probíhá mnoho vyšetřování. A my hodláme (původ viru) zjistit. To je všechno, co mohu říci. Ať už vznikl kdekoli, pochází z Číny, a v jaké formě, to není důležité. Sto osmdesát čtyři zemí jím nyní trpí,“ prohlásil americký prezident Donald Trump.

Ministr zahraničí USA Mike Pompeo požádal ČLR o transparentnost v otázce vzniku pandemie koronaviru. Přitom ale odmítl potvrdit či vyvrátit zprávy amerických médií o tom, že by virus mohl uniknout z laboratoře ve Wu-chanu.

Spojené státy nejsou ovšem jediné, kdo nevěří čínským prohlášením. Australská ministryně zahraničí Marise Payneová zpochybnila to, jak Čína o pandemii informuje, a vyzvala k mezinárodnímu vyšetřování, které by objasnilo původ nového typu koronaviru a jeho rozšíření. To by nemělo provádět Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle Payneové její země sdílí spolu s USA „určité obavy z WHO“. Trump postup WHO během pandemie kritizoval a pozastavil její financování.

Čínská vláda 31. prosince 2019 informovala Světovou zdravotnickou organizaci o epidemii neznámého druhu zápalu plic ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili, že původcem choroby je nový koronavirus, který byl později pojmenován covid-19. WHO vyhlásila 11. března světovou pandemii nového koronaviru.