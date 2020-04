Vědci zjistili, kdy je člověk nakažený covidem-19 nejvíce nebezpečný pro své okolí

Vědci prováděli nosní a krční výtěry pacientům hospitalizovaným v Osmé národní nemocnici v Guangzhou v Číně od 21. ledna do 14. února 2020. Do výzkumu bylo zařazeno 94 pacientů, u nichž byly prováděny odběry po dobu 32 dnů od nástupu příznaků. Bylo shromážděno celkem 414 výtěrů.

Výsledky ukázaly, že množství genetického materiálu viru bylo maximální v první den nástupu příznaků a pak se snižovalo v průběhu přibližně 21 dnů. Podle autorů to znamená, že k nejsilnější produkci virů infikovanou osobou dochází na samém začátku infekce, ještě před tím, než se zapojí imunitní systém, aby zabil viry a vyvolal symptomy.

Analýza 77 případů, kdy byli spolehlivě známí oba lidé - zdroj infekce i nakažený, umožnila vědcům vypočítat, kdy jsou lidé nejvíce nakažliví. Podle vědců nakažlivost vzniká 2,3 dne před nástupem příznaků a dosahuje vrcholu 0,7 dne před nástupem projevů onemocnění u zdroje nákazy.

Tyto odhady jsou podobné výsledkům získaným během výzkumu německých vědců, založeném na zkoumání devíti pacientů s covidem-19 v Německu, v němž autoři izolovali živý virus od pacientů a nebrali pouze genetický materiál. Tento výzkum ukázal, že infekční virus je produkován před nástupem příznaků a v prvním týdnu nemoci. Jeden člověk v tomto výzkumu byl zcela asymptomatický, ale i on produkoval infekční virus.

Vědci přitom uvádějí, že vzorky z nosu a krku pacientů obsahovaly obrovské množství virů - asi 1000krát více než u pacientů s akutními respiračními virovými infekcemi. To částečně vysvětluje, proč je nový koronavirus tak nakažlivý.

Existují i povzbudivé zprávy. Asi deset dní po nástupu onemocnění prudce klesá počet infekčních virů vylučovaných pacientem. To znamená, že do této doby protilátky, které imunitní systém organismu produkuje proti SARS-CoV-2, zabíjejí replikační viry. Dalším závěrem je to, že lidé s nápadnými projevy covidu-19 vylučují více infekčních virů než asymptomatičtí nosiči.

Existují však i nepříliš dobré závěry pro pacienty. Vědci zjistili, že k vylučování viru z nosu a krku dochází pouze v raných stádiích nemoci. V době, kdy se začínají objevovat jasné příznaky a virus dosahuje vrcholu, infekce se už často dostává do plic.

Podle autorů nového výzkumu může být sledování kontaktů a detekce jednotlivých případů neúčinné k eliminaci nových ohnisek, protože podle jejich výpočtů je více než 30 procent případů výsledkem presymptomatického nebo asymptomatického přenosu. Pro zastavení epidemie je nutné identifikovat více než 90 procent šiřitelů viru a k tomu je nutné provádět hromadné testování.

Zatím tomu tak není, stejně jako neexistuje lék na covid-19 a dokud nebude vynalezena vakcína, vědci vyzývají všechny, aby i nadále dodržovali hygienická pravidla, neustále si myli ruce a dodržovali strategii sociální vzdálenosti.