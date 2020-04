Pandemie zmařila největší pivní slavnosti na světě. Oktoberfest letos nebude

„Za normálních okolností bychom měli velký zájem na tom, aby se festival uskutečnil, ale žijeme nyní v jiné době. A žít s koronavirusem znamená žít opatrně,“ argumentoval rozhodnutí Söder.

Podle něj je riziko prostě příliš vysoké a na akcích takového rozsahu není možné zajistit dodržování dostatečného odstupu mezi návštěvníky nebo nošení roušek.

„Proto jsme se společně rozhodli, že letos Oktoberfest neproběhne,“ oznámil bavorský ministerský předseda.

„Bolí nás to, je to neuvěřitelná škoda,“ dodal politik.

Primátor Reiter uvedl, že Oktoberfest každoročně navštíví kolem dvou milionů zahraničních hostů, a právě z toho důvodu zesílily obavy další vlny epidemie.

Pokud jde o následné škody, v případě zrušení akce nejde jen o zásah do bavorských tradic, ale také do hospodářského života regionu.

Podle odhadů odborníků Oktoberfest, kde se ročně vypije přes sedm milionů litrů piva, obohacuje Bavorsko o 1,2 miliardy eur (32,6 miliardy korun).

Pandemie? Problémy začaly dřív

Německá agentura DPA uvedla, že pandemie tvrdě zasáhne pivovarníky a pěstitele chmele.

Německé zahradní pivnice jsou bez hostů. Do konce srpna jsou zrušeny i lidové slavnosti, festivaly a hudební akce.

Hans-Peter Drexler, sládek a jednatel pivovaru Schneider Weisse považuje situaci za dramatickou, poněvadž odbyt klesl asi o 40 procent.

„Nejvíce nás aktuálně trápí, že je zavřená gastronomie a není jasná perspektiva, jak dlouho to všechno ještě potrvá,“ podotkl Drexler.

Podle jeho slov se obchod se sudovým pivem úplně zhroutil.

„Rovná se nule,“ konstatuje odborník.

K tématu se vyslovil i mluvčí mnichovského státního pivovaru Hofbräu Stefan Hempl. Poukázal na to, že problém zde není jen v tom, že hospody a restaurace běžně odebírají asi 60 procent místního piva, ale i v tom, že nastaly problémy s vývozem do zahraničí, především do Itálie a USA.

„V současnosti již vůbec neplníme,“ uvedl Hempl.

Svaz německých pivovarníků už v březnu varoval před výraznými dopady krize.

„Už nyní je jasné, že pandemie bude mít masivní dopad na 1500 pivovarů v Německu,“ prohlásil tehdy předseda svazu Holger Eichele.

Stojí za zmínku, že německé pivovary měly dost komplikací i před koronavirovou krizí: loni prodaly nejméně piva za posledních několik let.

Experti propad spotřeby piva vysvětlují dopadem takových faktorů jako zdravější životní styl, přísnější pravidla pro alkohol za volantem i méně lidí ve věkové skupině od 20 do 40 let, kteří dávají přednost tomuto nápoji.