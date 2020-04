Čína varuje: Jakýkoli pokus o zpochybnění její suverenity v Jihočínském moři selže

Prohlášení přišlo poté, co Vietnam na půdě OSN protestoval proti pokusům Pekingu o zvýšení přítomnosti v těchto sporných vodách.

To následovalo na základě dat z internetové stránky, která se věnuje sledování pohybů lodí – Marine Traffic. Ta indikovala, že čínská průzkumná loď se minulý týden zúčastnila střetu s vietnamskými loděmi, když se vrátila do vod Jihočínského moře poblíž Vietnamu.

Podle informací loď Haiyang Dizhi 8 se objevila v úterý ve vzdálenosti 158 kilometrů od břehů Vietnamu. Byla sledována minimálně třemi vietnamskými loděmi.

Zatímco vietnamský ministr zahraničních věcí prohlásil, že Hanoj pozorně monitoroval situaci v Jihočínském moři, čínský ministr zdůraznil, že loď Haiyang Dizhi 8 „prováděla normální aktivity ve vodách spravovaných Čínou“.

To vedlo k tomu, že Vietnam podal diplomatický protest proti údajnému potopení vietnamské rybářské lodě v Jihočínském moři, k němuž došlo dříve během tohoto měsíce.

Peking odpověděl tím, že obvinil Vietnam z nelegálního vstupu do čínských vod a prohlásila, že loď měla kolizi s čínskou lodí Haijing 4301 poté, co prováděla „nebezpečné manévry“.

Americké ministerstvo zahraničí ze své strany vyjádřilo „vážné“ obavy ohledně tohoto incidentu a vyzvalo Peking, „aby se nadále soustředil na podporu mezinárodního úsilí v boji proti globální pandemii“, a nevyužíval situaci, kdy jsou jiné státy oslabené, aby rozšířil svůj vliv v Jihočínském moři.

Jihočínské moře

Většina ostrovů je pod kontrolou Pekingu, přestože mnoho z těchto oblastí si také nárokuje Vietnam, Kambodža, Brunej, Malajsie, Tchaj-wan a Filipíny.

Nehledě na to, že USA si nekladou požadavky na žádnou z těchto oblastí, nadále posílají vojenská plavidla do Jihočínského moře, aby implementovaly to, co Washington označuje za „svobodu navigace“, což Peking označuje za provokace.