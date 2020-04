Německo hodlá nahradit svá bojová Tornada. Zvažuje nákup Eurofighterů a F-18

V pondělí mluvčí německého ministerstva obrany Arne Collatz-Johannsen sdělil, že oficiální rozhodnutí bude zasláno obrannému výboru Bundestagu v nejbližší době. Podle něj německá ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauerová ještě o víkendu informovala o plánech svého amerického protějška Marka Espera.

Podle zdrojů agentury Reuters německé úřady plánují nákup 93 Eurofighterů vyrobených Airbusem a 45 letadel F-18 od Boeingu.

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation

Stíhací letoun F-18