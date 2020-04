Čínští vědci varovali před agresivnějšími kmeny koronaviru

Vědci prozkoumali vzorky různých mutací koronaviru od 11 nahodilých pacientů z Chang-čou a zjistili, jak rychle pronikají různé kmeny do buněk lidského organismu a ničí je.

Ukázalo se, že nejagresivnější mutace byly stejné jako v Itálii a Španělsku, méně agresivní jako většinou v USA, mj. ve státě Washington.

List The New York Times mezitím s odvoláním na genetika ze Lékařské fakulty v New Yorku Harma van Bakele oznámil, že většina případů nakažení koronavirem v New Yorku, který se stal epicentrem infekce ve Spojených státech, pocházela právě z Evropy. Ke shodným závěrům dospěla skupina z Grossmanovy zdravotnické školy při Newyorské univerzitě.

Autoři studie z Univerzity Če-ťiang tvrdí, že dokázali jako první, že mutace koronaviru může přivést ke změně patogeneze choroby. Třeba ty nejagresivnější kmeny původce covid-19 mohou dosahovat 270krát většího virového zatížení než nejslabší kmeny.

Vědci rovněž varují, že slabší mutace koronaviru neznamenají snížení rizika letálního konce jimi vyvolávaní nemoci pro všechny skupiny lidí. Třeba dva pacienti z Če-ťiangu ve věku asi 30 a 50 let se nakazili virem se slabými mutacemi, ale nemoc u nich probíhala těžkou formou. V konečném důsledku se oba uzdravili, staršího pacienti však lékaři museli umístit na ARO.