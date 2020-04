Cena ropy rekordně klesla. Může za to umírající „bankovní bestie“?

Cena ropy klesla do záporných čísel. A to jen jedna z „odřízcích končetin“ umírající „bankovní bestie“, prohlásil pro televizi RT Max Keiser, který varoval, ozvěny roku 2008 nyní vedly k situaci, kdy ceny nedávají smysl.

West Texas Intermediate (WTI) ropné deriváty (futures) – hlavní americká ropa – v pondělí prodělala bezprecedentní pokles, kdy cena klesla na úroveň -37.63 dolarů za barel. Jedná se o první pokles do negativních čísel od roku 1983, kdy se otevřela New York Mercantile Exchange (NYMEX). Volný pád ceny ropy byl doprovázen poklesem poptávky v důsledku koronaviru a rusko-saúdské ropné války. Keiser prohlásil, že problémy jdou mnohem hlouběji. Poukázal na obrovské strukturní disproporce ve světové ekonomice.

„Intuitivně je vnější pozorovatel hluboce otřesen, když slyší, že cena ropy klesla do záporných čísel a má právo na to si myslet, že něco je fundamentálně špatně s tímto trhem. Negativní cena za ropné futures znamená, že ty někomu platíš za to, aby si koupil tvoji ropu,“ prohlásil Max Keiser.

Ten samý pozorovatel může mít velké problémy pochopit negativní úroky, kam na krátko klesly americké státní dluhopisy minulý měsíc, dodal. Ceny na samém dně jsou podle jeho názoru důkazem toho, že globální finanční systém byl „neopravitelně zničen“ během krize roku 2008, kdy byly banky „rozdrceny“ dluhem o rozměru 200 trilionů dolarů.

„Negativní ceny ropy a negativní úroky bychom měli vnímat jako odříznuté části těla rozřezané bankovní bestie, která prochází finančními jatky, které jsme stvořili lacinými penězi a nekonečnou deregulací,“ prohlásil analytik televize RT.

Snaha zachránit banky novými 500 triliony dolarů vytvořenými ze vzduchu jako „Potěmkinova vesnice“, s nimiž přišly světové vlády od roku 2008, se ve své podstatě rozplynula, zmínil a dodal: „Nyní v roce 2020 hnijící těla globálních bank – mrtvých od roku 2008 – se rozkládají před našima očima a všechny cenové signály ze všech trhů se staly nic neříkajícími.“

Nákup ropy

„Tohle je skvělý čas pro nákup ropy a my bychom rádi, aby to Kongres schválil,“ prohlásil americký prezident Donald Trump v pondělí.

Cena ropy WTI se vrátila do černých čísel v pondělí večer po prohlášeních amerického prezidenta. I tak ale není jasné, zdali trhy odpověděly na zprávy o vládních nákupech.