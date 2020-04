Íránské revoluční gardy vypustily na orbitu první vojenský satelit

Íránské revoluční gardy vypustily do vesmíru první vojenský satelit na doma vyrobeném raketovém nosiči. Start proběhl ve středu. O zařízení státní média hovoří jako o prvním svého druhu.

Satelit Noor 1 byl vystřelen na nosné raketě Qassed z tajného kosmodromu „v centrální poušti“. Není jasné, zdali by start stoprocentně úspěšný. Státní média nicméně tvrdí, že aparát dosáhl výšky 425 kilometrů.

Íránské revoluční gardy na start dohlížely, informovala zpravodajská agentura Mehr. Start byl proveden u příležitosti výročí této jednotky. Revoluční gardy mají k dispozici v Íránu vyvinuté střely dlouhého doletu a rakety schopné nosit vesmírné satelity na oběžnou dráhu.

Podle všeho se jedná o druhý start do vesmíru od února letošního roku. Tehdy íránské ministerstvo obrany informovalo, že vystřelilo do vesmíru komunikační satelit Zafar 1, ačkoli bylo později informováno, že zařízení mělo příliš malou rychlost na to, aby dosáhlo orbity.

Pád ceny ropy

Světové ceny ropy ve středu ráno klesají o 6,5 až 15 procent, značka Brent už poklesla na minimum od 11. prosince 1999 – pod 16 dolarů za barel. Svědčí o tom informace z burz.

Do 7:09 SEČ se snižovala cena červnových futures na severomořskou ropnou směs Brent o 14,8 % – na 16,45 dolarů za barel. O něco dříve klesla cena na 15,99 dolarů za barel. Červnové futures na ropu značky WTI zlevňují o 6,48 % na 10,8 dolarů za barel.

„Světové trhy jsou ovlivňovány sice dočasným, ale podstatným snížením poptávky kvůli pandemii koronaviru,“ řekl v rozhovoru pro agenturu Reuters analytik AxiCorp Stephen Innes. Varoval, že ceny mohou ještě poklesnout s naplňováním ropných nádrží.

Pandemie koronaviru způsobila snížení poptávky po celé ropné produkci, leteckým palivem počínaje a konče benzínem, zatímco ropné nádrže v celém světě se rychle naplňují.