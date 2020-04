USA rozpoutaly kampaň na obvinění Damašku z neschopnosti čelit koronaviru

„Domníváme se, že navrhovaný dokument OSN vypracovaný pod vlivem Spojených států, které rozpoutaly propagandistickou a informační kampaň obviňující Damašek z toho, že účinně nečelil šíření koronaviru v republice. Je zřejmé, že dodávka humanitární pomoci do tábora je nezbytná pro americkou stranu pouze k dosažení svých sobeckých cílů: zajistit prostřednictvím OSN potraviny a předměty denní potřeby pro nelegální ozbrojené skupiny pod jejich kontrolou, což dále oddálí proces rozpadu Rukbanu,“ píše se ve zprávě.

V prohlášení se také uvádí, že přijímací místo v oblasti Al-Waha je vybaveno vším, co je nezbytné pro karanténu, která čeká obyvatele Rukbanu před tím, než budou přepraveni do dočasných ubytovacích středisek v provincii Homs.

Kromě toho syrské ministerstvo zahraničí s ohledem na kritickou humanitární situaci v uprchlickém táboře Rukban a za účelem prostudování skutečné situace s rozšířením covid-19 zaslalo OSN oficiální žádost o provedení hodnotící lékařské mise v táboře.

Dříve jordánské úřady zakázaly dodávky humanitární pomoci do uprchlického tábora Rukban poblíž syrsko-jordánské hranice kvůli hrozbě koronaviru.

Šéf syrské sítě pro lidská práva již v pondělí oznámil, že všichni specialisté působící v jordánském Rukbanu po konzultacích s americkou stranou opustili zdravotní střediska a uprchlický tábor.

Rukban je syrský uprchlický tábor na syrsko-jordánské hranici v jihovýchodní provincii Homs, který se nachází 55 kilometrů od americké základny v Al-Tanfu. Tábor Rukban vznikl na syrsko-jordánské hranici v roce 2014 poté, co jordánské úřady uzavřely hranici z bezpečnostních obav.

Podle ruského ministerstva zahraničí v táboře podle různých odhadů na konci roku 2018 žilo až 50 tisíc lidí. Většina uprchlíků patří k nejzranitelnějším kategoriím obyvatelstva, převážně jsou to ženy, děti do pěti let, staří lidé a osoby se zdravotním postižením.

Podle informací ruského ministerstva obrany je tábor pod správou rady ilegálních ozbrojených složek, jejíž hlavní část tvoří skupina Kuvát Šahíd Ahmad al-Abdu. Ozbrojenci rozmístili zátarasy uvnitř 55kilometrové zóny kolem tábora a nepouštějí z ní lidi. Odejít mohou jen ti Syřané, kteří mají v Rukbanu jako rukojmí příbuzné. Území, na kterém se uprchlíci nacházejí, je obehnáno ostnatým drátem.

Ruská armáda a diplomaté opakovaně poukazují na to, že teroristé z různých frakcí, kteří se skrývají před syrskou armádou, působí ve „skutečně okupované“ oblasti Spojených států.