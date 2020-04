Zájem zahraničních investorů o čínský dluhový trh roste. Odborník vysvětlil proč

Zahraniční investoři kupují čínský státní dluh. Podle údajů společnosti Bond Connect Company, která je vedoucím programu Bond Connect, měli zahraniční investoři ke konci března 2,26 bilionů jüanů státního dlužního úpisu ČLR. Za první čtvrtletí letošního roku vzrostly investice do státního dluhu Číny meziročně o 28 procent.

Trh státního dluhu v Číně je jeden z největších na světě, dosahuje 14 bilionů dolarů. Podíl zahraničních investorů stále není velký – 319 miliard dolarů. Začal však rychle růst poté, co došlo ke spuštění programu Bond Connect, který umožňuje zahraničním investorům investovat na pevninských čínských dluhopisových trzích prostřednictvím hongkongského trhu, a to bez nutnosti otevírání obchodního účtu v pevninské Číně. Bond Connect osvobodil zahraniční investory od řady administrativních formalit a výrazně usnadnil přístup na čínský státní dluhový trh.

K přilákání zahraničních investorů také přispělo zahrnutí státních dluhopisů nominovaných v jüanech a dluhopisů čínských „politických“ bank (banky odpovědné za provádění velkých a politicky důležitých státních programů: Zemědělská banka rozvoje, Exportně-importní banka Číny a Státní rozvojová banka) do indexu Bloomberg Barclays Global Aggregate v dubnu loňského roku. Poté se soustředilo do čínských státních cenných papírů 69 miliard dolarů zahraničního kapitálu. Zájem investorů se ještě zvýšil díky JPMorgan Chase, který do svých indexů také zahrnul čínské dluhopisy a následoval Bloomberg.

Situace není jednoznačná

Čím lepší je finanční situace dlužníka, tím je mnohem více těch, kteří poskytnou financování. Je logické investovat do ekonomiky ve fázi růstu, kdy je návratnost investic téměř zaručena. Nyní však situace nevypadá jednoznačně. Podle statistik zveřejněných minulý týden se ekonomika ČLR snížila v prvním čtvrtletí o 6,8 %, což je poprvé za několik desetiletí. Recesi čínské ekonomiky považovala většina analytiků za nevyhnutelnou v souvislosti s epidemií koronaviru, která s sebou přinesla masové pozastavení výroby a obchodní činnosti, do karantény muselo jít mnoho měst.

Ekonomiky ostatních zemí však také čelí vážným potížím, protože se epidemie rozšířila do celého světa. Na rozdíl od Číny využívá aktivně řada vyspělých zemí, včetně Spojených států, stimulační opatření. A světové trhy jsou ještě stále rozrušené kvůli neznámému rozsahu hrozící krize. V takové situaci se zdá být pro investory čínský trh „tichým přístavem“, řekl Sputniku expert z Centra pro světovou ekonomiku a rozvoj Čínského institutu mezinárodních záležitostí Sü Süe-mej.

„Zájem zahraničních investorů o čínský dluhový trh roste. Za prvé, v souvislosti se šířením epidemie koronaviru a nestabilitou na ropném trhu se zvýšila volatilita světových burz s cennými papíry, lidé si začali uvědomovat rizika. Za druhé, kvůli měkké měnové politice v mnoha zemích snižují Fed a centrální banky dalších zemí sazby. Tudíž spread (hodnota, o kterou se liší nejvyšší nabízená cena a nejnižší poptávaná cena, pozn. red.) mezi sazbami amerických a čínských dluhových cenných papírů se tedy zvyšuje. Čínský trh je pro zahraniční investory atraktivní, protože navzdory epidemii se základní ekonomické ukazatele v Číně nezměnily a nic nebrání dlouhodobému oživení a růstu čínské ekonomiky. Čína zvyšuje otevřenost svých finančních trhů. Zahraniční investoři se dívají optimisticky na perspektivy růstu v Číně. Jedná se o klíčový moment.“

Snížení úrokových sazeb

Na podporu ekonomiky se vyspělé země rozhodly snížit úrokové sazby, i když v některých zemích se i do té doby přibližovaly nule. Výsledkem je, že Japonsko a řada evropských trhů nyní nabízí záporné sazby. A desetileté americké státní dluhopisy mohou slibovat jen o něco více než 0,5% výnos. Pro investory je stále jasnější výběr čínských dluhopisů s výnosem 2,55 %.

Vzhledem k tomu, že se portfolio soustřeďuje především na státní dluhopisy a dluhopisy „politických“ bank, je spolehlivost těchto investic prakticky nepochybná. Čína jako druhá ekonomika světa se stala „příliš velkou na to, aby se zhroutila“. A proto s relativně rovnocennými ukazateli spolehlivosti půjde kapitál tam, kde se nabízejí vyšší výnosy.

Pro Čínu může být příliv zahraničních investorů do státního dluhu docela užitečný. Orgány země aktivně využívají fiskální stimulační opatření. V březnu se však fiskální příjmy snížily o 26,1 %. Aby se doplnil deficit zdrojů, čínské ministerstvo financí informovalo o svém záměru dodatečně rozmístit dluhopisy zvláštního určení v hodnotě 1 bilionu jüanů. Rozložení takových dluhopisů bylo již dříve schváleno. Prostředky by měly jít na infrastrukturní projekty prováděné místními vládami, aby se udržela zaměstnanost a obnovil se hospodářský růst.