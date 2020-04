Trump nařídil zničení íránských člunů, které překáží americkému loďstvu

„Nařídil jsem Námořnictvu Spojených států, aby pálilo a ničilo všechny iránské vojenské čluny, pokud na moři překáží naším lodím,” sdělil Trump.

Trump nařídil zničení íránských člunů

Rozkaz hlavy Bílého domu následuje po dřívějším incidentu za účasti íránských a amerických vojáků v Perském zálivu. 15. března Centrální velitelství amerického námořnictva oznámilo, že motorové čluny Íránských revolučních gard provedly v zálivu nebezpečné manévry v blízkosti amerických válečných lodí.

Informace pak potvrdilo velení námořních sil Íránských revolučních gard. Uvedlo však, že odpovědnost za provokace a nebezpečné manévry nesou Američané, a varovalo před „rozhodnou odpovědí” v případě bezpečnostní hrozby pro Írán.

Iránské čluny létají?

Příspěvek amerického prezidenta okamžitě vyvolal rozsáhlou reakci uživatelů sociálních sítí. Část z nich vyslovila podporu válečné rétorice prezidenta, další upozorňovali na nebezpečí zahájení války.

Nehledě na tón Trumpových slov pozornost mnohých uživatelů přilákal výběr termínu. V originálním twittu amerického prezidenta je sloveso to shoot down (sestřelovat), tedy doslovně by věta zněla „sestřelovat a ničit všechny iránské vojenské čluny”.

„Nevěděl jsem, že Írán má létající lodě,” reagoval jeden z uživatelů.

„A jak přesně se loď sestřeluje?” ptá se druhý.

„Počkejte, až potopíme jejich letadla!” žertoval další.

„Írán má létající čluny? Myslel jsem, že jsi řekl, že naše armáda má nejlepší vybavení” komentoval ještě jeden.

Část uživatelů také sdílela legrační obrázky.

Napjaté vztahy

Vztahy mezi Íránem a Spojenými státy se dramaticky zhoršily po nástupu Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta v roce 2017. Trump vypověděl dohodu s Teheránem, která omezovala íránský jaderný program výměnou za uvolnění sankčního režimu, a uvalil na Islámskou republiku tvrdé sankce, jež se především dotkly exportu ropy.

Od té doby v Perském zálivu proběhla řada incidentů včetně sestřelení amerického dronu, bombových útoků na komerční tankery a útoku na ropná zařízení v Saúdské Arábii, ze kterých Washington obvinil Írán. Vyjma sestřelení dronu, který se podle Teheránu dostal do íránského vzdušného prostoru, Írán svou odpovědnost odmítá.

K dramatické eskalaci došlo na začátku letošního roku, kdy Spojené státy u letiště v Bagdádu zavraždily velitele íránských elitních sil Kuds Kásima Sulejmáního. V reakci na to Írán provedl raketový útok na americké základny v Iráku.