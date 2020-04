Bulharští uživatelé internetu naléhají na Amnesty International, aby z Romů nedělala rozmazlené děti

Organizace na ochranu lidských práv 17. dubna kritizovala Bulharsko a Slovensko za postoj k Romům v době boje proti pandemii. Organizace upozornila, že se úřadům nepodařilo romské rodiny v osadách postižených virem zajistit vodou, potravinami a hygienickými prostředky.

Ochránci lidských práv uvedli, že „nejsou obeznámeni s žádným případem, kde by karanténní opatření byla uplatňována stejně násilně" jako vv Bulharsku. Organizace také upozornila na skutečnost, že kontrolní stanoviště byla instalována v mnoha městech v romských čtvrtích a tyto kroky byly doprovázeny „nepřátelskou rétorikou" politiků, zejména strany BND VMRO, i když ještě nebyly hlášeny potvrzené případy infekce mezi Romy.

Podle čtenářů deníku jsou závěry organizace nespravedlivé. Někteří také upozornili na skutečnost, že Bulharsko se svými opatřeními jednoduše snaží zastavit šíření této nemoci, nikoliv diskriminovat etnické skupiny. Dříve starostka Sofie Jordanka Fandyková uvedla, že mnoho obyvatel romských čtvrtí se vrací z Evropy a v romských čtvrtích v celých rodinách lze pozorovat vypuknutí koronaviru.

„Každá země určuje, jaká opatření by měla být. Není to o etnické diskriminaci, je to o zastavení (šíření) ohniska infekce," napsal 4ort.

Někteří také připomněli, že stát romským obyvatelům poskytoval ochranné masky a existovali zdravotní mediátoři, zatímco jiné etnické skupiny si kupovaly vše, co potřebovaly.

„Stát mi neposkytl ochranné pomůcky, i když mě nutí nosit roušku. Kupuju si je pro sebe. Stát za mnou nepřišel udělat test zadarmo. Pokud chci, mohu zaplatit 130 levů (asi 67 eur) a čekat, až na mě přijde řada, přitom přispívám do systému zdravotního pojištění. Stát nestíhá a netestuje včasně a masivně zdravotnické pracovníky. Vůbec jim nevadí, že jsou ve velkém nebezpečí a nemocnice se stávají ohnisky infekce. Zamysleme se nyní nad tím, kdo je v tomto případě diskriminován," napsala Chrisie.

„A zbytku populace kdo poskytne potraviny, ochranné pomůcky, léky? Proč je učíte, aby byly rozmazlené děti státu, který by je měl krmit, vzdělávat, když oni se o sebe nemusí starat, platit za elektřinu a vodu, a žijí na úkor daňových poplatníků? Diskriminují obyvatelstvo, které je zdarma zajišťuje. Proč si jiné menšiny nenárokují pomoc státu, proč jsou jediní?" okomentoval ikar_01.

Nejčastěji je karanténa narušována Romy, uvedl jeden uživatel.

„Každý, kdo má svobodu, která porušuje svobodu druhých, nedodržuje pravidla a porušuje práva ostatních, musí být potrestán. Amnesty by měla hledat důvody, proč je mezi romskou populací mnohem více narušitelů než mezi jinými etnickými skupinami," píše PisnaMi.

Je třeba pomoci špatně vzdělaným etnickým skupinám, pouze v tomto případě je možné blaho všech občanů, domnívají se někteří uživatelé.

„Koronavirus je důkazem, že společnost je stejně slabá jako její nejslabší část. Můžeme získat vzdělání, dobře vydělávat, možná se nestaráme o chudé, nevzdělané, menšiny, nemyslící, neschopné, špatně vzdělané, alkoholiky a narkomany. Jen jsme je označili za nižší třídu a zapomněli na ně. A taková ‚nižší třída´ v různých zemích a městech může tvořit 60-70 % všech lidí. A ukazuje se, že jsou mnohem náchylnější k nemoci, přenášejí virus a šíří ho všude. Je na čase pochopit, že jediný způsob, jak žít dobře, je, aby všichni žili dobře," napsal uživatel Taralezh.

Dříve bulharský europoslanec a člen nacionalistické strany VMRO BND Angel Dzhambazki opakovaně vyzýval k zavedení přísných opatření v romských čtvrtích. Protesty proti karanténním opatřením se minulý týden konaly také v romských čtvrtích Sofie.

Podle Doncha Pencheva, vedoucího Regionálního zdravotního inspektorátu hlavního města, bylo mezi Romy hlášeno mnoho případů infekce koronavirem, minulý týden bylo odebráno 160 vzorků, polovina byla pozitivních.