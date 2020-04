Merkelová: Tvrdá opatření jsou nezbytná pro překonání krize způsobené pandemií covid-19

„Jsem přesvědčena, že tvrdá omezení jsou přece jen nutná, abychom obstáli v této dramatické krizi jako společenství a abychom uhájili to, co základní zákon (pozn. Grundgesetz, Ústava Spolkové republiky Německo) považuje za to hlavní: život a důstojnost každého člověka,“ řekla Merkelová.

Kancléřka má za to, že občané SRN předvedli v posledních týdnech „kázeň a trpělivost“, že bylo dosaženo „zpomalení šíření viru“.

„Vyhráli jsme čas a využili tento drahocenný čas k posílení našeho zdravotnictví,“ řekla Merkelová.

Nepříznivá prognóza

Pandemie koronaviru je teprve v počátečním stádiu, Německo bude ještě dlouho muset žít s covid-19, prohlásila kancléřka SRN Angela Merkelová

„Nejsme na konci pandemie, ale na začátku. Ještě dlouho budeme žít s tímto virem,“ řekla Merkelová ve čtvrtečním projevu ve Spolkovém sněmu.

Dodala, že koronavirus zůstane hlavní otázkou evropské politiky. „Zpomalili jsme šíření viru, vyhráli jsme čas a použili ho na posílení našeho zdravotnictví,“ řekla.

Podle Merkelové v Německu viděli, co se dělo v jiných zemích, kde nemocnice nezvládaly přítok pacientů, a dodala, že za to, že se to nestalo v Německu, vděčí ministru zdravotnictví Jensu Spahnovi a ministrům zdravotnictví německých zemí.