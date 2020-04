Německý expert uvedl společnosti, které na pandemii koronaviru vydělají

Ústav IFO dříve zveřejnil průzkum založený na dotazování německých společností v průmyslu, stavebnictví, servisu a obchodu. Téměř 84 % společností hlásilo pokles příjmů kvůli pandemii, čtyři procenta z nich však informovalo o nárůstu příjmů.

„Jsou to farmaceutické společnosti a firmy, jež působí ve sféře prodeje potravin a lahůdek,“ sdělil Wohlrabe v odpovědi na otázku Sputniku, která konkrétně průmyslová a obchodní odvětví vykazují zisk v době koronaviru.

V úryvku z průzkumu IFO, který Wohlrabe předal Sputniku, jsou čísla, jež odráží prognózu pro německé firmy na rok 2020. Potravinové společnosti počítají v roce 2020 počítají s 33% nárůstem příjmů, farmaceutické firmy s 43%, výrobci papíru, lepenky a doplňkového zboží s 11%.

Od 16. března byly v SRN zavřeny všechny školy a mateřské školky, koleje, univerzity. Od 23. března platí zákaz pro nepotravinové obchody, zábavní podniky, kulturní instituce, sportovní haly, podniky veřejného stravování, kadeřnictví, kostely. 20. dubna byly znovu otevřeny obchody o ploše do 800 metrů čtverečních, knihkupectví, prodej aut a bicyklů.

Občané mají povoleno jezdit do práce, do potravinového obchodu, individuálně sportovat a procházet se. Mohou jít na procházku do nejbližšího parku, ale pikniky jsou zakázány. Veřejná místa může navštívit pouze jedinec anebo pár, také za doprovodu příbuzných, se kterými sdílí domácnost. Dodržování těchto pravidel sleduje policie a městské pořádkové služby, v některých federálních zemích hrozí za porušení příkazů velké pokuty.

Wohlrabe řekl, že růst příjmů je dnes typický také pro „některé společnosti v jiných odvětvích“. Kvůli tomu, že „byly přerušeny četné řetězce dodávek ze zahraničí, získaly některé německé firmy možnost dodávat součástky, například v automobilovém průmyslu, strojírenství a elektrotechnice“.

Expert dodal, že nevelký počet obchodů, zejména supermarkety, lékárny, drogérie, jež v poslední době pracovaly bez přestávky, „mají zisk, protože lidé začali nakupovat více“. Zvýšil se rovněž zisk jednotlivých podniků e-shopů, především velkých jako OTTO nebo Amazon, míní expert.