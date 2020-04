Komentář přichází v doby, kdy Peking vydal vyhlášení suverenity nad desítkami zeměpisných prvků ve sporném Jihočínském moři.

Americké námořnictvo navíc ve středu oznámilo, že téměř týden provádělo letové operace nad mořem.

Čína v neděli vznesla nároky na suverenitu nad desítkami míst ve sporném, včetně ostrovů, mělčin, útesů a horských hřebenů.

V posledních desetiletích si Čína nárokovala svrchovanost nad velkými částmi Jihočínského moře, přičemž pět dalších zemí nároky Pekingu zpochybnilo, což vedlo k politickému a vojenskému napětí mezi zeměmi v regionu.

Kromě Pekingu si nárok na Jihočínské moře klade také Vietnam, Filipíny, Brunej, Malajsie a Tchaj-wan. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Geng Šuang varoval, že každý pokus o zpochybnění čínské suverenity v Jihočínském moři bude odsouzen k nezdaru.

Vietnam na půdě OSN protestoval proti pokusům Pekingu o zvýšení přítomnosti v těchto sporných vodách. To následovalo na základě dat z internetové stránky, která se věnuje sledování pohybů lodí – Marine Traffic. Ta ukázala, že čínská průzkumná loď se minulý týden účastnila střetu s vietnamskými loděmi, když se vrátila do vod Jihočínského moře poblíž Vietnamu.

Zatímco vietnamský ministr zahraničních věcí prohlásil, že Hanoj pozorně monitoroval situaci v Jihočínském moři, čínský ministr zdůraznil, že loď Haiyang Dizhi 8 „prováděla normální aktivity ve vodách spravovaných Čínou“.

To vedlo k tomu, že Vietnam podal diplomatický protest proti údajnému potopení vietnamské rybářské lodě v Jihočínském moři, k němuž došlo dříve během tohoto měsíce.

Nehledě na to, že USA si nekladou požadavky na žádnou z těchto oblastí, nadále posílají vojenská plavidla do Jihočínského moře, aby implementovaly to, co Washington označuje za „svobodu navigace“, což Peking označuje za provokace.