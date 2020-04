Donald Trump proti koronaviru navrhuje píchání injekce dezinfekčního prostředku lidem a používání velmi silného světla

Americký prezident Donald Trump na čtvrtečním tiskovém brífinku v Bílém domě navrhl neortodoxní nové metody léčby koronaviru, mezi kterými je použití ultrafialových paprsků a píchání injekce dezinfekce do pacientů. Informovalo o tom Daily Mail.

Jeho připomínky přišly poté, co vedoucí poradce pro vědu a techniku vnitřní bezpečnosti William Bryan vydal zprávu tvrdí, ve které tvrdí, že ultrafialové paprsky a teplo mají silný vliv na patogen.

Studie také odhalila, že bělidlo může zničit virus ve slinách během pěti minut, zatímco isopropylalkoholu to trvalo minutu.

Navzdory naději, že by infekce mohla slábnout s letním nárůstem teploty, studie dosud nebyla zveřejněna a stále se čeká na externí vyhodnocení.

Ale při svém tiskovém brífinku ve čtvrtek večer Trump citoval omezený výzkum a navrhl, že nemoc by mohla být léčena pomocí UV paprsků nebo vstříknutím dezinfekčního prostředku do těla.

Tato myšlenka již byla zkritizována lékařskou komunitou, například pneumolog Vin Gupta varoval, že Trumpův nápad by mohl mít fatální důsledky: „Tento nápad vstřikování jakéhokoli druhu dezinfekčního prostředku do těla je nezodpovědný, je to nebezpečné.“

„Je to běžná metoda, kterou lidé používají, když chtějí spáchat sebevraždu,” dodal.

Ve svém projevu ve čtvrtek večer se Trump zeptal Bryana: „Předpokládejme, že jsme zasáhli tělo obrovským, ať už je to ultrafialové nebo jen velmi silné světlo? A myslím, že jsi řekl, že to nebylo kontrolováno, ale otestuješ to.“

Pak uvedl další možnou léčbu.

„A pak vidím dezinfekci, kdy ho (covid-19) zlikviduje za minutu, jednu minutu, je nějaký způsob, jak bychom mohli něco takového udělat? Injekcí dovnitř nebo čištěním. Jak vidíte, dostane se to do plic a silně to plíce ovlivňuje. Takže by bylo zajímavé to zkontrolovat," řekl Trump.

Látky, které se běžně používají k likvidaci viru v životním prostředí, bělidla a isopropylalkohol, jsou pro tělo toxické.

Bryan, jehož formální titul je vyšší úředník vykonávající povinnosti náměstka ministra pro vědu a techniku na Ministerstvu vnitřní bezpečnosti, mluvil o studiích ve vládní laboratoři.

Ukázalo se, že zvýšení teploty mělo postupně příznivé účinky na snížení poločasu rozpadu viru, kde se v podstatě rozpadá. Ale varoval, že i když virus na světelných místech zanikne, může zůstat na površích, na které se nedostane přímé světlo.

Zdravotnická komunita jednomyslně na Twitteru varovala lidi, jak nebezpečné by mohlo být přijetí prezidentovy rady.

Kashif Mahmood, lékař v Charlestonu v Západní Virginii, tweetoval: „Jako lékař nemohu doporučit vstřikování dezinfekčního prostředku do plic nebo používání radiace uvnitř těla k léčbě covid-19.“

„Neberte si od Trumpa lékařskou radu k srdci," napsal další.

V jednu chvíli Trump položil otázku koordinátorce pracovní skupiny koronaviru Deborah Birxové a řekl jí: „Rád bych, abyste si promluvila s lékaři, aby zjistili, zda existuje nějaký způsob, jak můžete použít světlo a teplo k léčbě," řekl.

Pak Trump dodal: „Nejsem doktor. Jsem člověk, který má dobrý, víte co," řekl a ukázal na hlavu.

Úředník vnitřní bezpečnosti později novinářům řekl, že federální laboratoře nezvažují možnost léčby doporučené Trumpem, informovalo NBC.