„Rothschildové prahnou po kontrole“ a kritika Sorose. Co tweetoval a pak smazal nový mluvčí amerického zdravotnictví?

Minulý týden byl na post mluvčího amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb (HHS) jmenován Michael Caputo. Ten dříve působil v roli poradce v předvolebním štábu prezidenta Donalda Trumpa, a je tak označován za spojence americké hlavy státu.

CNN ale upozorňuje na to, že Caputo ještě před nástupem do své funkce smazal přes 1300 příspěvků, které zveřejnil na Twitteru. Nicméně, pomocí webového archivu The Wayback Machine se novinářům agentury podařilo některé z nich obnovit.

Například dne 15. března Caputo okomentoval příspěvek o tom, že americký miliardář George Soros údajně raději směřuje své finance do politiky než do protikoronavirových opatření.

„Děláte si legraci? Sorosova politická agenda VYŽADUJE pandemii,“ zareagoval Caputo.

V dalším příspěvku ze 17. března napadl ekonoma Davida Rothschilda. Dotyčný totiž napsal, že prezident USA „chce zabít všechny obyvatele New Yorku“, aby si zachoval moc.

„(David Rothschild) je vrozený elitářský svěrač, jehož rodina prahne po kontrole. To je jeden z důvodů, proč neustále lže o prezidentovi Trumpovi,“ sdělil.

Sám David Rothschild ale popřel, že by měl nějaký vztah vůči známé rodině bankéřů, upozorňuje CNN.

V několika dalších obnovených příspěvcích Caputo, který je sám členem Republikánské strany, ostře kritizuje politiku amerických Demokratů během pandemie. Na jeho Twitteru se například objevil tento příspěvek: „Aby strategie vítězství Demokratů pro rok 2020 uspěla, stovky tisíc lidí musí zemřít a americké hospodářství se musí zhroutit. Z krveprolití jsou tak nadšení. Nemocní lidé.“

Je však třeba poznamenat, že Caputo má na Twitteru dva účty. Jeden z nich používá, jak sám píše, k vyjádření vlastních názorů. Další je pak jeho oficiálním účtem jakožto mluvčího Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb USA.

Covid-19 ve Spojených státech

Podle portálu worldometers.com je v USA momentálně evidován největší počet případů covid-19 na světě, a sice přes 894 tisíc. Zároveň Spojené státy evidují největší počet úmrtí na danou nemoc - přes 50 900 obětí. Z nemoci se naopak v zemi zotavilo více než 90 tisíc lidí.

Podle posledních údajů bylo po celém světě nakaženo přes 2,7 milionu osob, z nákazy se uzdravilo více než 770 tisíc lidí a nemoci podlehlo přes 194 tisíc osob.