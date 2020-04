Člen Předsednictva Bosny a Hercegoviny: V průběhu půl druhého měsíce epidemie koronaviru jsme nespatřili přítomnost EU

Dodik: Věřím, že po koronaviru se vztahy ve světě a v regionu změní. Po epidemii bude svět vycházet ze solidarity, která byla v jejím průběhu projevena. Tuto solidaritu prokázaly Rusko (9. dubna přiletěla na letiště v Banja Luce tři letadla Il-76 s pěti jednotkami vojenské a speciální techniky a 24 vojenskými odborníky na palubě – red. pozn.) a Čína, a co se týče nás, projevili ji také Srbsko a Maďarsko. Jsme vděčni Evropské unii za pomoc, kterou nám hodlá poskytnout, avšak během půldruhého měsíce epidemie jsme její přítomnost ani nespatřili.

Říká se, že Rusko a Čína pomáhají jiným kvůli vlastnímu PR…

Nikdo přece nezakázal jiným zemím, aby se také věnovaly podobnému PR, ale nemyslím si, že jde o PR. To je výhradně otázka solidarity, nikoli pozérství. A ti, kdo to neudělali, ale zavřeli své trhy a prohlásili, že nebudou prodávat roušky, se nyní snaží ospravedlnit. Nemyslím si, že je to samochvála. Republika srbská je tradičně orientována na evropský trh, nyní ale musela požádat o pomoc Rusko a Čínu, které prokázaly vlastní potřebu v projevu solidarity.

Mohu jim jenom poděkovat. Nedostali jsme pomoc z druhé strany. Ať už se v EU na nás jakkoliv zlobí, ale všechno, co jsme dosud viděli od Evropské unie, nevzbuzuje sympatie pro evropskou linii a neukazuje onu evropskou solidaritu, kterou nám dříve chtěli prezentovat.

