Psychoanalytička objevila souvislost mezi emocemi a nemocemi

Psychosomatika, to jsou vaše vnitřní emoce a obavy vyjádřené v těle.

Nyní není kam před sebou utéct: většina lidí nemůže utéct do práce, nemůže utéct do klubů, restaurací nebo k jiným zábavám. Zůstávají sami se sebou, a zde psychosomatika, tj. vaše vnitřní emoce a obavy vyjádřené v těle, rozkvetla všemi barvami duhy, řekla v rozhovoru pro rádio Sputnik psychoanalytička, odbornice na psychosomatiku Elen Muraškinová.

„Když lidé nevěnují emocím pozornost, tělo prostě nemá jiné východisko a začne s námi mluvit prostřednictvím nemocí. Například mnozí lidé mohou trpět bolestmi v krku. Ve skutečnosti to nemusí souviset s infekcí, může to být projev emocí. Nepříjemné pocity urážky či křivdy, před nimiž jsme utíkali, se projevují bolestmi v krku,“ řekla Elen Muraškinová.

Žaludek, to jsou naše obavy, pokud se na něj díváme z hlediska psychosomatiky, řekla odbornice.

„Přišla krize a objevily se bolesti žaludku u těch, kteří nesouhlasí, kteří se bouří. Žaludek nemůže strávit něco nového nebo se bojí něco změnit. Nejsprávnější je zaujmout pozici pozorovatele a zjistit, co je možné z této situace získat, je možné i přehodnotit některé své plány a cíle,“ radí Elen Muraškinová.

Záda jsou jedním z nejčastějších problémů, s nimiž lidé přicházejí, dodala odbornice na psychosomatiku. Často k tomu dochází, když lidé na sebe vezmou něco, na co nemají sílu.

„Stává se to například tehdy, pokud se staneme rodiči svých rodičů nebo svého partnera. Kromě našeho nákladu neseme ještě něco. Když žena začne na sebe brát odpovědnost za muže, zajišťovat rodinu, taková žena bude mít bolesti zad,“ řekla Elen Muraškinová.

Dodala, že v případě nemocí a bolestí musíte samozřejmě navštívit lékaře. Nezapomeňte však na psychosomatické příčiny.

„Máte-li silné bolesti hlavy nebo zad, vezmete si samozřejmě pilulku nebo se poradíte s lékařem. Dobrý osteopat odstraní příznak injekcí, použije náplast, vrátí na místo to, co vyskočilo. Práce by však měla probíhat z obou stran. V opačném případě by se tento problém mohl stát chronickým a bude těžší ho vyléčit,“ vysvětlila Elen Muraškinová Sputniku.