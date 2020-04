Vědci zhodnotili účinnost podomácku vyrobených roušek

Podomácku vyrobené roušky ze dvou vrstev látek různého typu, například bavlny a hedvábí, zadržují 80 až 99 % aerosolových částic a jsou téměř stejně účinné jako respirátory třídy N95, které jsou doporučovány americkým zdravotníkům. Jak uvádí ACS Nano, k takovému závěru dospěli fyzici z Argonské národní laboratoře ve Spojených státech amerických.

Uvádí se, že vědci vytvořili speciální aerosolové zařízení, pomocí kterého zjišťovali, jak konkrétní roušky zadržují. Systém nastříkal do vzduchu kapalinu a částice pevné hmoty, což následně vědci testovali na rouškách z různých materiálů.

Podle výsledků tohoto experimentu byl nejhorší ukazatel ochrany zaznamenám u jednovrstvých roušek. Tyto roušky se sice dokázaly poměrně dobře vypořádat s částicemi určitých typů aerosolů, ale volně jimi pronikly ty nejmenší částice.

Vědci zároveň zdůraznili, že je velmi důležité, aby rouška těsně přiléhala k obličeji a nebyla nijak poškozena. V opačném případě se účinnost nošení roušky snižuje až dvakrát.

Pandemie covid-19

Připomeňme, že nákaza koronavirem se vyskytla téměř ve všech zemích světa. Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie covid-19.

Nošení roušek v ČR

Podle portálu Woldometer se ve světě nemocí covid-19 nakazilo celkem 2,8 milionu lidí. Na nový typ koronaviru zemřelo přes 201 tisíc lidí a více než 825 tisíc lidí se podařilo vyléčit.

V Česku stále platí povinné nošení roušek na veřejnosti. Některým však toto nařízení vlády již leze krkem. K věci se v jednom rozhovorů vyjádřil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který hned zpočátku upozornil na to, že ještě na začátku března byla po rouškách obrovská poptávka a nyní, zdá se, by je chtěli všichni sundat.

„Ale já si myslím, že to není dobrý nápad. Jsem přesvědčen o tom, že povinnost nošení roušek, ve které byla ČR průkopníkem, bylo efektivní opatření. Stále ještě nemáme vyhráno, virus se mezi námi pohybuje,“ argumentoval.

Pokud jde o povinné nošení roušek, pokusil se přiblížit určité datum. „Roušky jako takové by měly být ještě minimálně dva měsíce povinné. Samozřejmě s výjimkami, jako jsme to učinili u dětí s autismem. Mohou se týkat i výkonných umělců, kterým to samozřejmě vadí, když chtějí točit filmy. Umím si představit, že potom uděláme rozlišení v tom, jestli se člověk pohybuje v uzavřeném prostoru nebo venku, ale do června by ta povinnost platit měla,“ dodal k věci.