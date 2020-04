Putin se obrátil k národu kvůli situaci s koronavirem v Rusku: Podařilo se nám zbrzdit šíření epidemie

Ruský prezident ocenil flexibilní postup zvolený v boji proti pandemii. V každém regionu byla zavedena taková opatření, která odpovídají situaci, poznamenal Putin.

„Podařilo se nám zbrzdit šíření epidemie,“ prohlásil Putin. „Je to výsledek našeho společného úsilí,“ uvedl s tím, že se růst nových infikovaných stabilizoval.

Toho se podle něj podařilo dosáhnout společným úsilím lékařů i občanů, kteří dodržují předepsaná pravidla. Varoval však, že vrchol ještě nenastal a vyzval k přísnému dodržování režimu izolace a dalších opatření.

Podotkl ale, že opatření v regionech musí odpovídat tamější aktuální situaci. Nastínil i datum, kdy by mělo začít docházet k uvolňování omezujících opatření. Jedná se o 12. května.

Do té doby nařídil prodloužení nepracovních dnů, a to do 11. května. Zaměstnancům se v tomto období mají nadále vyplácet mzdy.

Mobilizace průmyslu

Putin dále nařídil vládě, aby začala s přípravou národního plánu pro normalizaci hospodářství.

„Strategický úkol národního plánu nespočívá pouze ve stabilizaci situace, ale musí zajistit dlouhodobé strukturální změny ruského hospodářství s ohledem na novou realitu, která vzniká ve světě,“ podotkl dále Putin.

Hlava ruského státu podotkla, že se zemi podařilo zmobilizovat svůj průmysl. Jako příklad Putin uvedl nárůst produkce plicních ventilací na 60 až 70 kusů měsíčně. Výroba ochranných roušek stoupla desetinásobně, z 800 tisíc ks za den začátkem tohoto roku až na 8,5 milionu kusů denně v dubnu. Z nuly se podle něj začaly vyrábět i léky, které jsou nutné pro léčbu covidu-19. Znatelně stoupla i produkce krevních testů. Nyní se testuje 150 tisíc lidí denně. Jedná se o šedesátinásobný růst. Dále stoupla i výroba ochranných oděvů. Putin však přiznal, že produkci nutných materiálů je nutné ještě více zvýšit.

Projev proběhl po 16. hodině (SEČ) před jednáním s hlavami ruských regionů a vládou o situaci s covid-19 v zemi. Jednání se mimo jiné účastní Anna Popova, ředitelka úřadu Rospotrebnadzor, který sleduje epidemiologickou situaci v zemi, moskevský starosta Sergej Sobjanin, který rovněž předsedá pracovní skupině pro boj s koronavirem, a ministr zdravotnictví Michail Muraško.

Naposledy se Putin obracel k národu o pravoslavných Velikonocích 19. dubna. Tehdy ujistil občany, že epidemiologická situace v Rusku je pod kontrolou a ruská společnost se spojí před společnou hrozbou.

Podle posledních údajů bylo v Rusku zaznamenáno 93 tisíc nakažených koronavirem. Většina případů pochází z Moskvy, Moskevské oblasti a Petrohradu. Na druhou stranu Rusko hlásí nízkou úmrtnost. Zemřelo celkem 867 lidí, zatímco 8456 lidí se vyléčilo.

Aktualizujeme.