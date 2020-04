Bulharský poslanec požaduje znovuzavedení kontrolovaného přechodu v cikánských čtvrtích

„Pokud existují místa, kde jsou zapotřebí kontrolní stanoviště, místa, kde je třeba lidi izolovat, kde je nutná povinná lékařská opatření, tak jsou to právě cikánské čtvrtě. Jejich obyvatelé jsou obvykle lidé s nízkou úrovní osobní hygieny, s nízkou úrovní kultury v oblasti zdravotnictví, jsou to lidé, kteří nemají zdravotní pojištění, kteří nemají praktického lékaře. Jsou to lidé, kteří se vrátili ve velkém počtu ze západní Evropy - z Holandska, Německa, Belgie, kde se někteří z nich zabývali žebráním, krádežemi a prostitucí. <...> Všichni tito lidé jsou potenciálními nositeli nemoci a její potenciální budoucí oběti. Je nesporné, že obyvatelé těchto míst tvoří poměrně velkou část z celkového počtu infikovaných. Je nesporné, že Národní operační štáb neuvádí počet pacientů, kteří žijí v cikánských čtvrtích,“ uvedl ve svém videoprojevu.

Politik prohlásil, že rozhodnutí úřadů zrušit kontrolovaný přístup v takových čtvrtích je nepromyšlené.

„IMRO (IMRO Bulharské národní hnutí - parlamentní strana) je rozhodně proti rozhodnutí o odstranění kontrolních přechodů. Jsme kategoricky proti tomu, aby se tito lidé začali opět nekontrolovaně pohybovat. <...> Trváme na tom, aby se kontrolní stanoviště vrátila zpět a abychom kontrolovali všechny obyvatele cikánských čtvrtí,“ řekl Džambazki.

Den předtím Metropolitní zdravotní inspekce nařídila zrušení antiepidemiologických opatření v několika čtvrtích města, například v obvodech Fakultet a Filipovci, kde žije romská populace.

V polovině dubna ředitel inspekce Dančo Penčev prohlásil, že v těchto čtvrtích platí přísnější opatření, protože tam bylo objeveno mnoho ohnisek nemoci v celých rodinách. Současně zdůraznil, že se virus šíří všude a při kontrole není žádný rozdíl, o jakou čtvrť konkrétně jde.

„Nyní, když jsou lidé vystrašení a izolovaní ve svých domovech, se IMRO snaží využít mimořádného stavu. Zatímco v jiných zemích se lidé sjednocují proti společné katastrofě, v Bulharsku je to naopak - jsou rozděleni díky takovým politikům, jako je Džambazki. Dokonce i obyvatelé romských čtvrtí, kteří jako první reagovali, aby pomohli úřadům, se nyní ptají: proč se k nám takto chovají, vždyť my pomáháme našemu státu?“ uvádí se v petici.

V polovině března, po návrhu Džambazkiho na zřízení kontrolního přechodu, vytvořil Výbor pro Romy v Evropské unii petici, v níž vyzval další bulharské evropské poslance, aby veřejně prohlásili, že nepodporují stanovisko jejich kolegy.

Organizace upozornila evropské poslance na skutečnost, že jednou se podezření a omezující opatření mohou dotknout jiné etnické nebo sociální skupiny.

„Buďte upřímní vůči těm, které zastupujete v Evropském parlamentu. Nyní není čas mlčet, nyní je čas otevřeně hovořit o nemocech společnosti a hledat léčbu. Historie nás učí, že nenávistný virus může být stejně nebezpečný jako jakýkoliv jiný virus. To nelze podceňovat. Dnes může být namířen proti Romům a zítra proti muslimům a Židům, pozítří proti politické opozici a novinářům,“ prohlásili v organizaci.