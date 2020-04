Média: USA v květnu vypustí tajný vojenský raketoplán

Vypuštění rakety Atlas V se podle webu plánuje na 16. května z mysu Canaveral (stát Florida). Jako užitečný náklad byl uveden tajný vojenský malý raketoplán X-37B. Bude to jeho šestý let do vesmíru.

Raketoplán X-37B byl vyvinut americkou společností Boeing. Od roku 2010 se konalo pět kosmických letů raketoplánu o délce 225 až 780 dní za účelem experimentů na oběžné dráze pro americké vojenské letectvo. Podrobnosti jsou tajné. Z posledního letu se raketoplán vrátil v říjnu 2019 poté, co na oběžnou dráhu dopravil tři satelity neznámého určení.

Bývalá americká ministryně vojenského letectva Hither Wilsonová jednou řekla, že neobyčejné schopnosti X-37B k manévrování v kosmu „připravují nepřátele o rozum“.

Šéf korporace Roskosmos Dmitrij Rogozin vyslovil v říjnu 2018 obavy, že X-37B může být použit americkými vojáky jako nosič zbraní. Má za to, že se tento přístroj nedá objevit systémem varování před raketovým útokem. Ruští vojáci ale zatím sdělili, že sledují všechny manévry amerického raketoplánu na oběžné dráze.

Motor RD-180 se používá v prvním stupni rakety Atlas V. První motor byl dodán USA v roce 1999. Celkem bylo podle dat výrobce vědeckovýrobního podniku Energomaš (jednotka Roskosmosu) odesláno do USA 116 motorů a vykonáno 89 letů raket Atlas. Tuto raketu vyrábí United Launch Alliance, kterou založily společnosti Lockheed Martin и Boeing.

Export ruských motorů do USA označil Rogozin v září 2019 za vzájemně výhodný projekt a poznamenal, že Američané kupují RD-180 kvůli dobré ceně a vysoké kvalitě.

V polovině dubna 2020 označil prezident americké společnosti United Launch Alliance Tory Bruno ruský motor RD-180 za technologický zázrak, i když dva dny předtím říkal, že ho kupuje na naléhání americké vlády, aby se ruské technologie nedostaly do Íránu a KLDR.