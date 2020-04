„Nevím, kdo se zdravým rozumem, tomu může uvěřit.“ Lavrov okomentoval zprávy českých médií o otravě Koláře a Hřiba

Podle ruského ministra jsou taková tvrzení v rozporu se zdravým rozumem. „Pokud jste našli v portfoliu jakéhokoliv cestujícího jedovatou látku smrtících vlastností, jak mohli tuto osobu pustit? A jak mu dovolíte, aby zůstal na vašem území? Je to prostě podle mého názoru nemyslitelné,“ uvedl Lavrov na tiskové konferenci po online setkání čtyř ministrů zahraničí normandské čtyřky.

„Když vaši kolegové z rádia Svoboda tvrdí, že ricin byl objeven díky novým přísným metodám kontroly, které byly zavedeny kvůli situaci s infekcí koronaviru, dobře, zjistili jste to – a co s tím? Nechali jste proniknout tuto smrtící látku do vaší zeme? Nevím, kdo se zdravým rozumem by s tím souhlasil a uvěřil všem těmto výmyslům?“ dodal ruský ministr.

Připomenul také, že Praha podle dohody o přátelství z roku 1993 je povinna „chránit a poskytovat svatý přístup k památkám, včetně pomníku maršála Koneva“.

„Pokud česká strana, naši čeští kolegové potvrdili, že tato dohoda je nadále závazná ve všech jejich bodech, očekáváme, že budou reagovat na náš naléhavý návrh, aby zahájili věcnou diskusi o tom, proč bylo toto ustanovení této dohody hrubě porušeno o jak napravit toto porušení. Učinili jsme takovou nabídku, čekáme na odpověď,“ řekl Lavrov.

Ruský ministr zahraničí se zdržel tvrzení, že demontáž sochy Koněva byla načasována na 75. výročí vítězství. „Znáte celou chronologii událostí. Nebudu tvrdit, že demontáž památníku Koněva byla načasována na výročí vítězství ve 2. světové válce. Už jsme mluvili o této osobě, která provozuje tuto pražskou čtvrť, a nechci na něj obracet příliš velkou pozornost,“ podotkl Lavrov.

Pražský týdeník Respekt v pondělí s odvoláním na zdroj z místních tajných služeb uvedl, že muž s ruským diplomatickým pasem přijel do Prahy před třemi týdny a měl v kufru smrtící jed ricin. Muž pak odjel na Velvyslanectví RF v autě diplomatického zastupitelství, které na něho čekalo.

Jak týdeník naznačil, jed mohl být určen pro dva pražské městské politiky: starostu obvodu Praha 6 Ondřeje Koláře a primátora Prahy Zdeňka Hřiba. Oba dva jsou totiž spojeni s demolicí pomníku maršála Koněva a přejmenováním náměstí před ruským velvyslanectvím na náměstí Borise Němcova.

Dříve v souvislosti s tímto incidentem zaslalo ruské velvyslanectví českému ministerstvu diplomatickou nótu, že pokračující a bezdůvodné útoky na Rusko a jeho diplomatickou misi v Praze jsou nepřijatelné.