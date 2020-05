Blogerka řekla, jaký je nejprospěšnější způsob přípravy kávy

Milovníci kávy by se měli zamyslet nad tím, jak tento oblíbený nápoj připravit, aby tím neškodili organismu. Ruská blogerka, která se zabývá kávou, vedoucí Školy milovníků kávy Olga Ignatěvová se o takové recepty podělila.

Blogerka uvedla, že kávu lze pít klasickou černou či s mlékem. Důležité je, aby člověk znal míru a triky na přípravu tohoto aromatického nápoje.

„Pro mě jako pro lékařku je prospěch něco, co přináší potěšení i další bonusy. Podle výzkumů je prospěšnější káva, která prochází papírovým filtrem. Takový filtr totiž zachycuje různé látky, které mohou mít větší předpoklady pro vývoj některých nemocí, například se jedná o aterosklerózu,“ řekla blogerka.

Pokud jste tedy milovníky černé kávy, je doporučováno připravovat ji způsoby, při kterých využijete papírový filtr. Na něm pak zůstávají látky, které zvyšují hladinu cholesterolu. Existují však i recepty, pro které toto doporučení vhodné příliš není.

„Pokud máte rádi espresso, to přefiltrovat nejde. Tento typ kávy jednoduše můžete pít a sledovat hladinu tuku v těle či cholesterolu a dalších,“ uvedla.

„Nejškodlivější varianta je to, když pijete příliš mnoho kávy. A vaříte si několik turků denně,“ vysvětlila Olga Ignatěvová.

Turecká káva je ta méně zdravá volba. Pro ty, kteří mají predispozice k řadě nemocí, může být tento nefiltrovaný nápoj škodlivý. Ostatní jej mohou užívat, je však nutné znát míru.

A co se týče kávy s mlékem, nejdůležitější je, aby se z něj nestal plnohodnotný dezert. Samozřejmě je lákavé dát si do hrníčku cukr, sirup nebo smetanu místo mléka. Podle blogerky je možné si jednou za týden takovou kalorickou bombu dopřát, pokud je to ale častěji, získané kilogramy o sobě dají brzy vědět.

Káva mění chuť

Před nedávnem jsme psali, že dánští vědci zjistili, že člověku, který pije kávu, se mění chuťové vjemy – sladké jídlo se mu zdá ještě více sladké a hořké zase ne tak hořké. Během studie se u 156 dobrovolníků testoval čich a chuť před a po pití kávy.

Ukázalo se, že káva neovlivňuje vnímání pachů, má ale zvláštní účinek na chuť. Aby se vyloučil vliv kofeinu, zopakovali vědci experiment s kávou bez něj. Výsledky však byly úplně stejné.

Autoři poznamenávají, že účinek kávy na chuťové vjemy byl u všech dobrovolníků krátkodobý a byl zaznamenán pouze tehdy, když tento teplý nápoj pili.

Podle vědců výsledky studie poskytují nejen lepší pochopení toho, jak chuťové pohárky fungují, ale mohou mít také skutečnou praktickou hodnotu. Každý člověk má totiž jinou chemosenzorickou citlivost a úkolem výrobců potravin je najít univerzální chuť, kterou budou všichni vnímat stejně.