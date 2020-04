Princ Harry „říká přátelům, že mu chybí armáda“ a „nemůže uvěřit, jak se jeho život obrátil vzhůru nohama“ po megxitu

Princ Harry má pocit, že by byl „lépe chráněn“ před zmatky, kterým v posledních měsících čelil, kdyby byl stále v armádě. Píše o tom Daily Mail s odkazem na zdroje.

Vévoda ze Sussexu údajně řekl přátelům, že „nemůže uvěřit“, jak se jeho život „obrátil vzhůru nohama“. Prý mu chybí „sounáležitost“ života v ozbrojených silách. Harry byl zbaven vojenských hodností, když se 31. března s Meghan vzdali svých pravomocí jako starší členové královské rodiny.

Musel se vzdát hodností, a to včetně generála kapitána námořní pěchoty britských ozbrojených sil (Royal Marines) a čestného leteckého velitele Královského letectva Honington.

Harry si ponechává hodnost majora. Trval na tom, že „bude pokračovat ve své neochvějné podpoře vojenské komunity v neoficiálním postavení“.

Pár nyní žije v Los Angeles se svým synem Archiem.

„Harry řekl přátelům, že mu opravdu chybí armáda i vojenské posty,“ uvedl zdroj The Daily Telegraph. Uvádí se, že mladší syn princezny Diany stále nemůže uvěřit, že se to stalo, nemůže tedy uvěřit, že jeho život byl obrácen vzhůru nohama.

„Když sloužil v armádě, byl na šťastném místě, potkal Meghan a od té doby byl život skvělý. Ale nemyslím si, že předvídal, jak to dopadne,“ uvedl zdroj.

Poznamenává se, že Harry neobviňuje Meghan z toho, že se chtěla vrátit do své domovské země, do USA.

„Má jen pocit, že by mohl být lépe chráněn, kdyby byl ještě v armádě,“ dodal zdroj.

Naplnění života

Kensingtonský palác v březnu 2015 oznámil, že Harry opustil armádu po dvou misích do Afghánistánu během desetileté kariéry. Princ v té době prohlásil, že se těší na „novou kapitolu“ a dodal, že byl na „křižovatce“ a odchod byl „opravdu těžkým rozhodnutím“.

Vojenský život Harry dříve popsal jako normální.

„Jsem jedním z chlapů. Nezacházeli se mnou nějakým odlišným způsobem,“ uvedl mladší syn princezny Diany.

„Od učení se tvrdého postupu přes to, jak zůstat po boku mého seržanta v Sandhurstu až po neuvěřitelné lidi, se kterými jsem sloužil během dvou misí v Afghánistánu, zůstanou zkušenosti, které jsem měl za posledních deset let, se mnou po zbytek života. Za to budu vždy velmi vděčný,“ ohodnotil Harry desetiletí své služby.

Harryho poslední mise v Afghánistánu proběhla v roce 2012, během které byl kopilotem helikoptéry a střelcem Apache. Byl popsán jako „vzorný voják“.

Jeho nadřízení a generál sir Nicholas Carter, náčelník generálního štábu, uvedli, že Harry „obětavě“ podporoval jednotky na zemi. Svou kariéru na plný úvazek Harry zahájil v květnu 2005 jako důstojnický kadet v Sandhurstu.

V dubnu 2006 se jako vojenský důstojník připojil k domácí kavalérii (Blues and Royals). Koncem roku 2007 strávil v provincii Helmand deset týdnů, ale zprávy médií ho brzy donutily opustit jeho tajné nasazení.

Meghan mezitím pomohla trénovat mladou uchazečku o pracovní místo v Británii při videohovoru ze Severní Ameriky. Poznamenává se, že záznam z jejich online setkání byl včera zveřejněn na sociálních médiích charitativní organizace Smart Works.

Navzdory ukončení královských povinností a překročení Atlantiku s princem Harrym zůstává Meghan patronkou této organizace, která pomáhá ženám najít práci. Jde o pomoc s tréninkem a vhodným outifitem pro pracovní pohovor.