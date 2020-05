WHO: Globální režim mimořádné situace kvůli koronaviru nebude rušen

„Pandemie zůstává mimořádnou situací pro obecnou medicínu,“ řekl o výsledcích jednání výboru WHO o mimořádné situaci, která probíhala v režimu telekonference 30. dubna.

Podle slov ředitele závěr o tom, že pandemie nadále zůstává mimořádnou situací pro svět, byl učiněn výborem složeným z 18 expertů a 13 konzultantů, jednohlasně.

„My si ceníme důvěry, která je vyjádřená výborem WHO v tom, co se týká pokračování jejího vedoucího a koordinujícího postavení ve věci globální reakce na nemoc covid-19 ve spolupráci s jednotlivými zeměmi a partnery,“ řekl Tedros Ghebreyesus.

Mezi doporučeními, které prezentoval výbor, se nachází prosba o pomoc státům se slabým zdravotnickým systémem, vytvoření mechanismu pro akumulaci zkušeností boje s koronavirem, pokračování práce na zajištění spravedlivého přístupu lékařského personálu k ochranným prostředkům, koordinaci úsilí světové expertní společnosti ve sféře epidemiologie, vakcinace a léčení covid-19.

Další zasedání výboru WHO by mělo proběhnout za 90 dní, „nebo dříve, pokud to bude nezbytné“. Výbor pro mimořádné situace provedl předchozí zasedání v Ženevě 30. ledna. Tehdy byla vyhlášena celosvětová mezinárodní mimořádná situace. Při prvním takovém zasedání se komise zdržela tohoto kroku.

„Přibývá superchudých a superbohatých“

Ekonomka Markéta Šichtařová na svém blogu napsala, že současná opatření proti koronaviru prohlubují rozdíly ve společnosti, neboť vlády boudou podporovat velké společnosti, zatímco malé nechají zbankrotovat.

„V posledních třiceti letech (evropští politici – red.) neustále budovali lepší zítřky, zachraňovali ty a ony, poskytovali sociální granty a programy - a dopadlo to jako vždy. Místo toho, aby střední třída rostla, podle dat Eurostatu se zmenšuje. Přibývá chudých i extra bohatých, ale střed mizí. Rozdíly ve společnosti se prohlubují,“ myslí si Šichtařová.