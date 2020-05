Ministerstvo obrany ukončuje vývoj obrněného vozidla Tajfun-VDV

„Ve vzdušných výsadkových vojscích končí zkušební a konstrukční práce na chráněném vozidle speciálního určení pro padákový výsadek Tajfun-VDV,“ uvádí se ve zprávě.

V nejbližší době zahájí projektanti úřední zkoušky prototypů, a poté budou odborníci uvažovat o tom, jestli může být Tajfun zařazen do výzbroje vzdušných výsadkových vojsk.

Dodávky do zahraničí

Nové ruské víceúčelové obrněné vozidlo VPK-Ural, které prodělává předběžné zkoušky, bylo v březnu poprvé dodáno zahraničnímu zákazníkovi. Oznámil to dříve Sputniku generální ředitel podniku, který tuto techniku projektuje, tedy Vojensko-průmyslová společnost (a. s. VPK), Alexandr Krasovickij.

„Vozidlo již prodělává předběžné zkoušky, a víc než to – jeden kus jsme už prodali do zahraničí. Na žádost zákazníka jsme ho poněkud zmenšili – na osmičlennou posádku,“ řekl Krasovickij.

Podotkl, že vozidlo VPK-Ural je v mnohém unifikováno s jiným výrobkem společnosti, obrněným vozidlem Atlet (další rozvoj víceúčelových obrněných vozidel 4x4), přitom je VPK-Ural levnější než tento nadějný model.

„Velká pozornost byla věnována unifikaci. Podíváte-li se na Atleta a VPK-Ural, uvidíte, že přední a zadní dvířka se dají navzájem vyměnit, stejně jako i čelní skla – levé a pravé. Všechna boční okna a okna ve dvířkách vozidla jsou navzájem vyměnitelná. Víc než to: dveře z Atleta se dají namontovat na VPK-Ural všechny,“ řekl.

Vozidlo o hmotnosti 14,5 tuny je určeno pro 12 lidí. Je vybaveno tuzemským turbodieselovým motorem JAMZ-536 o výkonu 360 koňských sil. VPK-Ural může vyvíjet rychlost až 100 kilometrů za hodinu. Protiminová ochrana tohoto vozidla vydrží explozi výbušného zařízení o síle 6 kg TNT.