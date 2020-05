Nejlepší varianta: Německá ekonomika bude potřebovat OSM let na výstup z recese

Německá ekonomika nadále padá, týdenní ztráty tvoří asi 16,6 miliard dolarů. Důvodem jsou opatření přijatá pro boj s covid-19, říká zpráva a varuje, že pro návrat do normálu bude potřeba 8 let.

Ke konci roku 2020 se očekává, že Německá ekonomika klesne zhruba o 10 % (HDP), říká ve své zprávě americká společnost McKinsey & Company.

Ve srovnání s dubnem předchozího roku ekonomika země klesla o 25 %, což ve skutečnosti znamená ztráty asi 16,6 miliard dolarů týdně.

Analytici společnosti McKinsey varovali, že pro návrat do normálního stavu bude země potřebovat osm let. Ekonomické výkonnosti rovnající se situaci před koronavirem by tak země znovu dosáhla v průběhu roku 2028. A to ke všemu jen v případě, že země se vydá směrem zavádění větší automatizace a umělé inteligence. „Jinak návrat k původnímu růstovému modelu nebude v tomto desetiletí možný,“ říká zpráva.

Podle slov analytiků „začíná být jasné, že dopady pandemie překonají dopady finanční krize z let 2008/2009 v jistých segmentech“.

McKinsey předpokládá, že krize vyvolaná pandemií zasáhla až 9 milion zaměstnaných, což je „sedmkrát více než na vrcholu finanční krize (2008/2009)“.

Peter Altmaier, německý ministr ekonomiky, v tomto týdnu prohlásil, že země „projde nejhorší recesí v historii federální republiky“ od konce druhé světové války.

„Následky pandemie koronaviru naši ekonomiku zatlačí do recese po 10 letech růstu,“ řekl Altmaier.

Krize tvrdě dolehla i na sousední Francii, kde předseda vlády Edouard Philippe predikoval během minulého měsíce, že země projde nejhorší recesí od roku 1945.

Korona čísla v Česku

Ministerstvo zdravotnictví Česka uvádí, že celkový počet vyléčených pacientů dosáhl čísla 3378. Nákaze podlehlo 241 osob a aktuální počet osob, které mají prokázané onemocnění covid-19, je 4121. Testů se provedlo 249 634 a v nemocnicích se nachází 344 osob, které jsou hospitalizovány s onemocněním covid-19.

Prvenství v počtu nakažených stále drží Praha, kde je 1734 potvrzených případů. Naopak nejméně je v Jihočeském kraji. Nejvíce mrtvých zůstává stále v kategorii 75 – 84 (89 lidí) a v kategorii 85+, kde jich je 78.