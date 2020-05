Hvězdné války: Yoda měl mít jiné jméno, proč ho změnili?

Yoda je jednou z nejlegendárnějších postav, která je spojena se sérií Hvězdných válek. Nutno podotknout, že se však pořád nejmenoval takhle, ale jinak.

Slovo Yoda je synonymem fiktivního světa vytvořeného Georgem Lucasem. Na rozdíl od většiny postav z daleké galaxie bylznám pouze pod jedním jedinečným jménem a velká část jeho historie, včetně jeho druhu, nebyla nikdy odhalena

Yoda byl poprvé představen v pokračování Hvězdných válek s názvem Impérium vrací úder. S tímto tvorem se setkal Luke Skywalker v Dagobahu, když mladý muž hledal vedení. Yoda byl jedijský mistr, kterého hledal, ale pravdu neodhalil hned. Čekal, dokud nebyl Luke připraven.

Yoda byl převládající postavou v prequelu trilogie Hvězdných válek. Yoda měl být moudrá, starší postava ve vesmíru Hvězdných válek, která byla na několika významných událostech. Filmaři se rozhodli vytvořit Yodu za pomoci loutek. Frank Oz využil svých loutkařských schopností a namluvil postavu v původní trilogii.

Jeho žabí vzhled byl zřejmě rozhodnut v raných fázích, ale totéž se nedá říct o jeho jménu. Když Lucas nastínil scénář pro Impérium vrací úder, použil jako jméno pro toto stvoření slovo Buffy. Tohle jméno se ale dlouho neudrželo.

Lucas začal psát pokračování Hvězdných válek krátce po jeho vydání v roce 1977. Později najal Leigh Brackettovou jako jednu ze scénáristů pro pokračování, která se rychle dostala do práce. Ve svém prvním návrhu změnila jméno Buffy na Minch Yoda, protože cítila, že lépe zapadá do koncepce postavy. Brackettová pak upustila od prvního slova Minch a v pracovní verzi scénáře zkrátila jméno na Yoda. Brackettová zemřela v roce 1978, než se film dostal do produkce, což donutilo Lucase převzít zpět kontrolu nad skripty. Jméno mistra se muselo Lucasovi líbit, protože se držel jména Yoda a faktu, že Luke bude trénovat pod vedením tohoto stvoření.

Zajímavé je, že Minch byl použit jako název pro jinou postavu Hvězdných válek z Yodova druhu.