Dnes uplynulo šest let od tragédie v Oděse, kde při požáru v Domu odborových svazů, který vznikl následkem konfliktu mezi zastánci a odpůrci Majdanu, přišlo o život 48 lidí. Doposud jsou ti, kteří zavinili masakr, na svobodě.

Rusko vyzývá mezinárodní společenství a příslušné struktury lidských práv, aby pokračovaly a stále vyžadovaly od ukrajinských úřadů vyjasnění okolností tragédie.

Ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že „tento barbarský zločin, spáchaný se zvláštním cynismem a krutostí, způsobil široce veřejný i mezinárodní ohlas, avšak navzdory velkému počtu videí z míst událostí a výpovědí očitých svědků vyšetřování dosud nebylo dokončeno a ti, kteří jsou odpovědní za hromadnou smrt, nenesli zasloužený trest.“

Ruský resort zahraničí upozornil, že změna moci na Ukrajině v roce 2019 situaci neovlivnila.

OSN byla nucena znovu poznamenat, že nedošlo k žádnému pokroku ve vyšetřování tragédie v Oděse. V nedávné zprávě o situaci v oblasti lidských práv na Ukrajině od 16. listopadu 2019 do 15. února 2020 konstatuje Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva v této věci úplnou beztrestnost a zdůrazňuje, že rodiny obětí stále hledají spravedlnost.

V této souvislosti Monitorovací komise OSN pro sledování lidských práv na Ukrajině vyzývá Kyjev, aby účinně a spravedlivě vyšetřil události v Oděse z 2. května 2014.

„Úřad generálního prokurátora musí zajistit účinné, důkladné a nestranné vyšetřování zavraždění a násilných úmrtí dne 2. května 2014 v Oděse a zvážit možnost předání hlavní role při vyšetřování z Hlavního úřadu Národní policie v Oděse na Hlavní vyšetřovací úřad Národní policie,“ praví se v prohlášení na webových stránkách organizace.

K situaci s nulovými výsledky vyšetřování tragédie 2. května 2014 v Oděse se vyjádřil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Jsem přesvědčen, že stát by měl udělat vše pro to, aby zajistil účinné a nestranné vyšetřování všech okolností strašného dne. Každý z nás musí udělat vše, aby se to už nikdy nestalo. A naší společnou výzvou je dělat všechno společně, aby lidé na Ukrajině nikdy znovu nezahynuli kvůli ideologickým nebo politickým ‚cílům‘. Aby byla Ukrajina zemí nikoli sváru, ale bratrství. Kde Lvov, Oděsa, Dněpr, Doněck a Simferopol jsou mírumilovnou, prosperující a sjednocenou zemí,“ napsal prezident na svém Telegramu.

Hlava Krymu Sergej Aksjonov poznamenal, že za posledních šest let od tragédie se málo změnilo a zločinci nebyli potrestáni.

„Kouř tohoto strašného ohně stále visí nad Ukrajinou, protože ‚banderovčina‘ zůstává základním kamenem ideologie režimu vytvořeného v Kyjevě v roce 2014 v důsledku převratu... Režim založený na teroru a ovládaný zahraničními loutkáři je odsouzen k selhání. Jsem si jistý, že pachatelé zločinu v Oděse dostanou to, co si zaslouží,“ napsal a vyjádřil soustrast rodinám a přátelům obětí.

Po změně moci na Ukrajině postavili přívrženci antimajdanu na Kulikově poli v Oděse protestně stanový tábor. Odpoledne 2. května 2014 v oblasti Řeckého náměstí začaly boje mezi antimajdanskými aktivisty na jedné straně a fotbalovými ultras z Charkova a Oděsy a také radikály euromajdanu na straně druhé. Boj skončil zničením stanového tábora a zapálením Domu odborových svazů, ve kterém se představitelé antimajdanu ukrývali. Zároveň byla řada z těch, kteří se pokusili o útěk, zastřelena z davu radikálů. Tento den přišlo o život 48 lidí. Zraněno bylo více než 250 lidí.