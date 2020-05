Německo vyznačilo lhůty pro rozhodnutí o „ Severním proudu 2“

Podle legislativní novely přijaté v EU by rozhodnutí o vyvedení plynovodů z účinnosti směrnice měla být přijata do 24. května. Nord Stream 2 AG podala příslušnou žádost. V lednu mluvčí BNA agentuře řekl, že rozhodnutí bude učiněno do tohoto data.

Wolf potvrdil dřívější zprávy v médiích, že agentura zaslala návrh svého rozhodnutí zúčastněným stranám. „Lhůta pro obdržení připomínek končí 8. května roku 2020. V návaznosti na to se plánuje v co nejkratším čase rozhodnout (o žádosti Nord Stream 2 AG- pozn. red.)," uvedl Wolf.

K obsahu rozesílaného dokumentu se nevyjádřil, agentura však podle Handelsblattu hodlá žádost společnosti Nord Stream 2 AG zamítnout z důvodu, že projekt Nord Stream 2 nebyl dokončen do května 2019.

"Rozhodnutí Federální agentury pro síť mohou být přezkoumána u soudu, v tomto případě Vrchním pozemkovým soudem v Düsseldorfu," vysvětlil Wolf.

Oficiální zástupce společnosti Nord Stream 2 AG Jens Mueller řekl ještě v lednu, že Nord Stream 2 splňuje všechny požadavky na jeho vyloučení z pravidla aktualizované směrnice EU o plynu v Německu. A týká se to i data dokončení projektu, protože k datu vstupu směrnice v platnost, tedy dne 23. května, byl plynovod dokončen z hlediska ekonomické funkčnosti.

Provozovatel plynovodu společnost Nord Stream 2 AG nesouhlasí se stanoviskem německé síťové agentury ohledně regulace projektu, čeká na oficiální rozhodnutí a bude hájit svá práva, uvedla tisková služba společnosti.

„Máme informace poskytnuté německým regulátorem BNetzA účastníkům řízení. Nesouhlasíme s jeho závěrem,“ uvedla firma.

„Počkáme na oficiální rozhodnutí regulátora. Samozřejmě jej vyhodnotíme a podnikneme další kroky na ochranu našich práv,“ dodala tisková služba.

Podle deníku účastníci očekávají, že se společnost Nord Stream 2 AG proti rozhodnutí odvolá k Vrchnímu zemskému soudu v Düsseldorfu. Německý soud může případ předat dále k Evropskému soudu (nejvyšší soudní instanci EU). Rozhodnutí německého regulačního orgánu znamená, že plynovod Nord Stream 2 musí splňovat požadavky aktualizované směrnice o plynu. To především znamená, že plynárenská společnost nebude moci vlastnit část plynovodu v německých vodách.