Merkelová: Evropská vakcína proti covidu-19 bude pro všechny

Německá kancléřka Merkelová spolu s dalšími lídry EU předtím vyzvala, aby byly shromážděny prostředky o rozměru 7,5 miliardy euro na vývoj vakcíny a léků na koronavirus, píší sobotní noviny Frankfurter Allgemeine.

Na pozvání Evropské komise se v pondělí 4. května uskuteční jednání zemí, které se chystají pro tyto účely vydělit peníze, té se bude účastnit i kancléřka Merkelová.

Jedná se o to, „jak vytváříme vakcíny, léky a dobré diagnostické prostředky pro všechny na celém světě“, prohlásila v sobotu německá kancléřka. Zmínila, že „tuhle odpovědnost na sebe Německo bere“.

Podle slov Merkelové, na vývoj vakcíny chybí okolo 8 miliard euro. Německo „vnese značný finanční vklad“ do této práce, zdůraznila. Kancléřka si pochválila skutečnost, že v této činnosti nejsou zainteresované pouze vládní úřady, ale i soukromé fondy, výrobci vakcín a léků. Německo se také chystá „těsně spolupracovat s WHO, která v této otázce hraje klíčovou roli“, dodala Angela Merkelová.

Otevření českých hranic

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček na svém blogu na portálu Aktuálně uvedl, jak by si představoval opětovné otevírání hranic. Apeluje na uvážené jednání, aby bylo možné neohrozit dosažené kladné epidemiologické situace.

„Od července bych rád, aby se zcela otevřely hranice do čtyř sousedních zemí – Rakouska, Německa, Polska a Slovenska. Budu upřímný, když řeknu, že nejdále jsme v jednání s Rakušany a Slováky. Nejsložitější bude zřejmě jednání s Polskem. Co se týká Německa, jde z našich sousedů o nejpostiženější stát a musíme dávat velký pozor, jak se tam situace bude vyvíjet,“ napsal český ministr zahraničí a dodal: „Zároveň bychom mohli otevřít i vzdálenější destinace, kde se s COVID-19 „poprali“ stejně dobře, nebo lépe než my. Chtěl bych proto otevřít možnost cestování také do Bulharska, Maďarska či Pobaltí. Věřím zkrátka, že od července bychom se mohli začít vracet k normálnímu fungování nejen schengenského prostoru.“

Od srpna by podle jeho slov mohlo dojít na otevření hranic do Chorvatska, Řecka, Slovinska či na Maltu. Ohledně zemí se složitou epidemiologickou situací, jako jsou USA, Itálie a Španělskou, zatím, podle jeho slov, není nic jasné.