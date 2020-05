Média: Západní tajné služby obvinily Čínu z likvidace důkazů o koronaviru

Čína záměrně utajovala nebo ničila důkazy o epidemii koronaviru, píše australský list The Daily Telegraph s odkazem na patnáctistránkovou zprávu, kterou připravily tajné služby zpravodajské aliance Pět očí, jejímž členem jsou USA, Austrálie, Nový Zéland, Kanada a Velká Británie.

Zpráva tvrdí, že Čína „vystavila riziku ostatní země tím, že zatajovala všechny informace o koronaviru, umlčovala lékaře, kteří o tom mluvili, z nichž někteří prostě „zmizeli“. Dále se praví, že Peking likvidoval důkazy o existenci koronaviru v laboratořích a odmítal poskytnutí biologických materiálů vědcům, kteří pracovali na vakcíně.

Podle dané zprávy měla Čína již na začátku prosince důkazy o přenosu koronaviru z člověka na člověka, ale „do 20. ledna to popírala“. Jak vyplývá ze zprávy, tuto informaci rovněž popírala i WHO, a to nehledě na obavy, které již 31. prosince vyslovila tchajwanská vláda. Dále se uvádí, že dne 3. ledna nařídil Národní zdravotnický výbor ČLR zničit vzorky koronaviru a nezveřejňovat informace o neznámé chorobě.

Podle článku v australských novinách se v této zprávě hovoří o skupině vědců pod vedením Ši Čenli z Wuchanského institutu virologie. Právě tito průzkumníci objevili v jeskyni v provincii Jün-nan vzorky koronaviru, jež vykazovaly překvapivou genetickou podobu s covid-19. Byly rovněž nalezeny výsledky průzkumu tohoto týmu vědců v oblasti syntézy koronaviru netopýrů, který se nedá vyléčit.

Když se Ši Čenli o epidemii koronaviru dozvěděla, nemohla spát, jelikož se obávala, že se infekce rozšířila z její laboratoře. Později se však uklidnila, protože, podle jejích slov, genom koronaviru není totožný s viry, které zkoumala.

Televize Fox News s odkazem na vysoce postaveného amerického úředníka informovala, že se daná zpráva vcelku shoduje s údaji americké rozvědky.

„I když americká rozvědka nepotvrzuje existenci patnáctistránkového dokumentu, jeden vysoce postavený úředník Fox News sdělil, že informace o něm jsou shodné s (údaji) americké rozvědky o tom, že Čína věděla o přenosu (viru) z člověka na člověka dříve, než o tom informovala, a že se virus rozšířil více, než o tom informovala světové společenství v prvních týdnech epidemie,“ praví se v příspěvku Fox News.

Autoři publikace zároveň připomněli, že ve zpravodajské alianci pěti zemí existují jisté neshody. Austrálie má například za to, že zdrojem viru byla, jak to tvrdí čínská vláda, wuchanská tržnice, kdežto americká zpravodajská aliance, do které patří 17 úřadů, této teorii zatím moc nevěří. Asi 70-75% jejích členů je přesvědčeno, že virus vznikl v laboratoři ve městě Wu-chan, a ostatní s tím zatím nesouhlasí, poněvadž, jak tvrdí, „není kouře bez ohně“.

Prezident USA Donald Trump již dříve prohlásil, že americká strana zvažuje verze umělého původu koronaviru ve wuchanské laboratoři. Rovněž Číně pohrozil následky, když vyjde najevo, že Peking vědomě umožnil epidemii covid-19.

Čínské ministerstvo zahraničí učinilo prohlášení, že Peking zastával od samého počátku upřímný a zodpovědný postoj ohledně zveřejňování dat o epidemii koronavirové infekce.

Trump dále nařídil zrušení financování WHO, která, podle jeho názoru, neposkytla včas informace o koronaviru, a také s nimi neobeznámila světové společenství. Trumpova kritika na adresu této organizace zazněla v době, kdy v USA panovala nejhorší situace a kdy se země kvůli koronoviru dostala na první místo jak v počtu nemocných, tak v počtu obětí, ale také v době, kdy samotného šéfa Bílého domu obvinili z toho, že příliš pozdě zavedl opatření pro boj s koronavirem.