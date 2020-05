Proč kontroverzní dokument o princezně Dianě na Netflixu může naštvat prince Harryho?

Britské noviny The Sun informovaly o tom, že televizní stanice DSP začala pracovat nad novým projektem určeným pro Netflix. Jedná se o čtyřdílný dokumentární seriál „Being Me: Diana“, v němž je ústředním tématem život britské princezny Diany, matky princů Harryho a Williama. V tomto dokumentu se bude pojednávat například o složitém dětství britské princezny, jejích psychických problémech, stravovacích poruchách a neštastném manželství s princem Charlesem.

„V době, kdy královská rodina prožívá tzv. megxit, to načasování není vhodné,“ dodává zdroj.

Navíc v chystaném dokumentu půjde o to, že se princezna Diana čtyřikrát pokoušela o sebevraždu. Podle zdroje , na který odkazují autoři článku The Sun, jsou princové Harry a William kvůli tomu údajně velmi rozrušení a naštvaní. Zvláště je to zneklidňující pro prince Harryho, který spolupracuje s Netflixem, tvrdí zdroj. Minulý měsíc princ Harry představil nový pořad pro Netflix , který se nazývá „Thomas and Friends: The Royal Engine“.

Mluvčí Endemol Shine, která je mateřskou společností DSP, však zdůraznil, že tento projekt zatím není oficiálně objednán Netflixem nehledě na to, že je určen primárně pro něj.

Otec britského premiéra Johnsona se nehezky vyjádřil o Markleové

Stanley Johnson, otec současného britského premiéra Borisa Johnsona, se kriticky vyjádřil na adresu Meghan Markleové. Důvodem je její vedoucí role ve vztahu s princem Harrym, zvláště při rozhodování páru o přestěhování z Velké Británie.

Johnson uvedl, že v jejich manželství má vše pod kontrolou Meghan Markleová, a že právě ona přijímá klíčová rozhodnutí.

„Nemůžu přestat myslet na to, že Meghan, jak bychom ji teď měli nazývat, hrála v tom všem zásadní roli,“ řekl 79letý otec britského politika. Vyjádřil předpoklad, že možná celá situace je způsobena skutečností, že mezi britskými a americkými ženami jsou „základní kulturní rozdíly“.

Otec britského premiéra rovněž poznamenal, že byl velice roztrpčen rozhodnutím královského páru, a dodal, že jejich charitativní aktivity „byly fantastické“.