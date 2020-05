Vědci vyvrátili populární mýtus o morové pandemii

Vědci vymodelovali šíření moru v roce 542 v Byzantské říši a dospěli k závěru, že pandemie nebyla tak smrtelná, jak se dříve myslelo. Práce badatelů z University of Maryland je publikována v časopise PLOS One.

Vědci Lauren White a Lee Mordechai vyvinuli několik matematických modelů vysvětlujících šíření Justiniánského moru ve Středomoří. Jelikož pandemie není dobře zdokumentována, historici se obvykle liší v hodnocení měřítek pandemické situace a uvádějí různé odhady její velikosti.

Existuje tak rozšířený předpoklad, podle něhož byl mor zcela rovnoměrně rozšířen po celém středomořském regionu a způsobil tedy v různých jeho částech stejně destruktivní důsledky. V řadě dokumentů se uvádí, že v byzantském hlavním městě Konstantinopol zemřelo přibližně 300 tisíc lidí, což bylo více než polovina městské populace, která v té době činila 500 tisíc obyvatel.

Při vytváření matematických modelů se vědci pokusili pomocí moderních epidemiologických dat popsat různé přenosové cesty infekce. Výsledek ukázal, že žádný z modelů neopakoval dynamiku pandemie ve stejné míře, jak to popisovali její současníci.

Z výzkumu rovněž vyplývá, že šíření moru ani nemohlo probíhat stejnoměrně, jelikož vývoj epidemiologické situace je vždy ovlivněn buď klimatickými rozdíly nebo hustotou obyvatelstva. To tedy vyvrátilo „maximalistickou verzi“, podle níž byla škoda Justiniánského moru rovnoměrně rozdělená po celém Středomoří.

Pandemie covidu-19

V současné době čelí lidstvo nové nákaze a to ode dne, kdy úřady ČLR dne 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie covidu-19.

Pandemie koronaviru covid-19 zachvátila prakticky celý svět. Podle zprávy Světové zdravotnické organizace se nakazilo přes 3,5 milionu lidí a zemřelo přes 245 tisíc osob. Z onemocnění se naopak vyléčilo již více než 1,1 milionu pacientů.