Pentagon obvinil Rusko a Čínu z prosazování vlastních zájmů díky covidu-19

„Bohužel, Rusko a Čína využívají mimořádnou situaci k prosazování svých zájmů,“ uvedl v rozhovoru uveřejněném v pondělí.

„Rusko poskytlo Itálii lékařskou pomoc, ale pak se ji pokusilo využít k zasetí rozporu mezi Římem a jeho spojenci prostřednictvím dezinformační kampaně,“ prohlásil americký ministr obrany.

Jak již dříve uvedl tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov, pomoc Ruska jiným zemím v souvislosti s pandemií koronaviru je výhradně humanitární záležitostí. Místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv v rozhovoru se Sputnikem uvedl, že ti, kteří obviňují Rusko ze zištnosti při pomoci jiným zemím v boji proti covidu-19, se snaží dosáhnout svých politických cílů nebo nestydatě lžou. V reakci na tato obvinění ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov připomněl ruská přísloví, z nichž jedno zní, že každý chápe všechno v rozsahu své zkaženosti (v češtině: podle sebe soudím tebe). Předseda Výboru Státní dumy pro mezinárodní záležitosti Leonid Sluckij označil obvinění proti Ruské federaci z politických manipulací za nepřijatelné, přičemž uvedl, že ruské dodávky zdravotnického zboží neohrožují evropskou jednotu, uvnitř samotné EU jsou neshody.

„Spojené státy doufají, že pomoc Moskvy Itálii byla užitečná,“ prohlásil Esper. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že „struktury italské národní bezpečnosti zůstanou ostražité do té doby, dokud ruský kontingent zůstane na vašem území“.

Italské úřady a obyvatelé měst, do kterých přijeli ruští odborníci s pomocí, opakovaně děkovali Ruské federaci za pomoc v boji proti covidu-19.

Americký ministr obrany také uvedl, že někdo by se mohl pokoušet využít pandemie a souvisejících ekonomických výzev k tomu, aby mohl investovat do strategicky důležitých průmyslových odvětví a infrastruktur v jiných zemích. Podle jeho názoru to může mít dlouhodobý dopad na zajištění bezpečnosti.

Zejména Esper varoval před nebezpečím vytvoření páté generace mobilních komunikačních sítí čínskou telekomunikační společností Huawei.

„Huawei a 5G jsou důležitým příkladem této škodlivé činnosti ze strany Číny. Mohlo by to poškodit naši unii. Například závislost na čínských dodavatelích 5G může učinit klíčové systémy našich partnerů zranitelnými vůči odpojení, manipulaci a špionáži,“ zdůraznil.

Esper také řekl, že Pentagon pomůže Itálii v boji proti novému koronaviru.

Čínské úřady opakovaně vyzývají země, aby se sjednotily v boji proti koronaviru a „vzájemně se neobviňovaly, natož aby hledaly kontribuce“.