„Čekali jste dost dlouho.“ Autorka ságy Stmívání oznámila, kdy vyjde nový díl

„Za prvé, doufám, že vy všichni a vaše rodiny jste v bezpečí, protože to je hlavní. Za druhé, vám moc ráda oznámím, že Půlnoční slunce je konečně připraveno. V knihkupectví se objeví dne 4. srpna. Doufám, že toto oznámení není neaktuální. Opravdu jsem přemýšlela o odkladu vydání, a to do té doby, než se svět opět stane normálním. Ale: 1) Kdo ví, kdy to bude? a 2) Čekali jste na to dost dlouho. Ve skutečnosti víc než dost,“ obrátila se na svém webu spisovatelka k fanouškům.

Fanoušci ságy si navíc pamatují, že Meyerová měla v plánu tento díl vydat již v roce 2009. Ale v roce 2008 na internet unikly některé jeho části, po čemž spisovatelka oznámila, že si vezme pauzu na psaní románu, a to na dobu neurčitou.

Nakonec ale přece jen, po 13 letech, známá spisovatelka potěšila fanoušky touto nečekanou zprávou.

O něco dříve spisovatelka na svém webu umístila odpočet času a mnozí fanoušci si tak lámali hlavu tém, co spisovatelka dne 4. května oznámí. Tajně však doufali, že se bude jednat o nedokončený díl Stmívání.

Připomeňme, že Půlnoční slunce je pokračováním vyprávění stejných událostí, které se odehrály v prvním dílu ságy Stmívání. Příběh však nevypráví Bella Swanová, jako v první knize, ale Edward Cullen.

Stmívání

Twilight sága byla natočena podle románů americké autorky Stephenie Meyerové. Filmy, které se zapojují do ságy, získaly obrovskou popularitu a komerční úspěch po celém světe. Sága se skládá ze čtyř částí: Stmívání, Nový měsíc, Zatmění, Rozbřesk, přičemž poslední díl byl rozdělen na dva filmy.

Zmiňme také herce, kteří si zahráli hlavní role a následně se stali známými po celém světě. Je to Kristen Stewartová, Robert Pattinson a Taylor Lautner. Poté, co první film Stmívání vydělal 35,7 milionů dolarů, společnost Summit Entertainment uvedla, že začne s natáčením druhého filmu Nový měsíc. Celkem série pěti filmů vydělala více než 3,3 miliard dolarů.