Hra o trůny: fanoušci objevili obrovskou chybu ve scéně smrti Daenerys Targaryenové

Od té doby, co se svět konečně dočkal odvysílání poslední epizody Hry o Trůny, náruživí fanoušci seriálu se pustili do opětovného sledování celého příběhu. Neúnavně tak pokračují ve vyhledávání různých nesouladů, jimž se bezesporu nepodařilo při tvorbě seriálu uniknout. Nyní například byla zaznamenána chyba při natáčení scény smrti matky draků.

Fanoušci Hry o Trůny zřejmě v minulém roce nevěděli, co je vskutku čeká v posledních epizodách seriálu z produkce HBO. Většina se však přikláněla k variantě, že právě Daenerys Targaryenová (hrála ji Emilia Clarke) získá absolutní vítězství v této neústupné hře o trůny. To se ale k překvapení mnoha diváků nestalo a oblíbená postava byla bohužel zabita svým milencem Jonem Sníhem (Kit Harington). A tak se tenhle dějový obrat zapíše do dějin televize jako jeden z nejneočekávanějších seriálových zvratů všech dob.

V této souvislosti není divu, že si fanoušci tuhle scénu důkladně prostudovali a všimli si některých problémů.

Jak si můžete pamatovat z poslední série, Jon Sníh navštívil svou milenku Daenerys, aby s ní vážně promluvil, načež ji objal, což však mělo být naposledy. Během tohoto podvodu bodl svou královnu a nechal ji zemřít ve sněhu.

Nyní však fanoušci seriálu poukázali na to, že množství krve, které tak z Daenerys vyteklo, moc neodpovídá tomu, co pak bylo možné během několika příštích scén zaznamenat.

„Když je Daenerys mrtvá, má pod zády a vlasy krev. Když ji ale kamera zobrazuje shora, je vidět, jak její pravá ruka je mírně zakřivená nebo ohnutá. Nicméně v okamžiku, kdy ji zvedne drak, její ruka bude rovná a navzdory krvi rozteklé na zemi se mrtvá královna dokonce zdá být úplně čistá. Ani na zádech, ani na vlasech, ani na jejím oděvu není žádná krev,“ upozornil fanoušek.

Samozřejmě to svědčí o tom, že scéna byla natočena pomocí několika záběrů, ale divákovi není pak vůbec vysvětleno, jakým způsobem by mohla Daenerys být očištěna dříve, než přiletěl drak.

Chyba v další scéně s Daenerys Targaryenovou

Jiné skupiny fanoušků mezitím začaly poukazovat na další zjevnou nekonzistentnost, jež se objevuje v dřívějších scénách s Daenerys Targaryenovou (Emilia Clarke).

Jedná se o scénu, kde Daenerys Targaryenová vidí svou budoucnost a ocitá se tak v trůnním sále Králova přístaviště, avšak nad trůnem je umístěn erb, jenž obsahuje sedmicípou hvězdu, která je náboženským symbolem v Západozemí.

Fanoušek poukázal na to, že se zcela lišil od erbu Lannisterů, který byl vidět v osmé sezóně. „Buď se jedná o díru v dějové linii, nebo jsou to nepřesnosti, které jsou charakteristické pro vize Daenerys,“ poznamenává.

Jiný fanoušek se přiklání k druhé verzi, podle níž jde spíše o problém vize Daenerys, nikoli chybu při natáčení.

Napsal: „Je to skoro jako vize ve fantazii, a ty jsou téměř vždy nejednoznačné, nespolehlivé a nemusí nutně představovat, o co přesně se bude jednat“.