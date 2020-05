USA hodlají založit alternativu WHO

USA mohou založit alternativu Světové zdravotnické organizace (WHO), která podle názoru Washingtonu nezvládla pandemii covid-19. V přenosu televize Fox Business to prohlásil americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Vláda v současné době, jak řekl ministr, zvažuje další plány ohledně WHO.

„Prezident vytyčil jasný cíl, nesmíme připustit, aby WHO znovu utrpěla fiasko. Nesmíme připustit, aby WHO dostávala stovky milionů dolarů, když nedokáže plnit své úkoly,“ zdůraznil Pompeo.

Ministr zahraničí řekl, že USA najdou způsob, jak zůstat světovým lídrem ve vypracování opatření ve zdravotnictví.

Poznamenal, že Washington ví, jak provádět mezinárodní kampaně ve zdravotnictví, a proto je připraven založit vlastní agenturu na ochranu lidského zdraví.

WHO dříve označila prohlášení USA o umělém původu koronaviru nového typu za spekulace. Zástupce organizace zdůraznil, že američtí odborníci neposkytli WHO žádná příslušná data.

Prezident Donald Trump dříve prohlásil, že Čína v situaci s objevením se covidu-19 „udělala chybu a pokusila se ji skrýt“. Podle jeho slov Spojené státy zvažují verzi, že virus pochází z wu-hanské laboratoře. Prezident také pohrozil důsledky, pokud se ukáže, že Čína dovolila vypuknutí koronaviru. V reakci na to čínské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že Peking od samého počátku epidemie zachovával v situaci s virem otevřené a odpovědné stanovisko.

Ředitel programu pro mimořádné situace Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan prohlásil, že WHO neobdržela od americké strany žádné údaje týkající se možného původu koronaviru.

„Stejně jako jakákoliv jiná organizace, která se opírá o potvrzené údaje, bychom chtěli dostat jakoukoliv informaci o původu viru, protože je to velmi důležitá část informací, týkající se zdravotnictví a nutná pro budoucí kontrolu. Takže pokud takové údaje a svědectví existují, vláda USA bude rozhodovat, jestli se o ně bude dělit a kdy to bude dělat. Ale pro WHO je v tomto případě těžké pracovat v informačním vakuu,“ řekl.

Vedoucí oddělení mimořádných nemocí WHO Maria Van Kerkhove se opět odvolala na názor odborníků, kteří se domnívají, že koronavirus je živočišného původu.

„Co potřebujeme zjistit, tak to je mezičlánek. Zvíře, které bylo infikováno netopýry a poté infikovalo člověka v nejranějších případech. A to je velmi důležité vědět z hlediska veřejného zdraví, abychom zabránili opětovnému výskytu,“ řekla.

Podle genetické sekvence covidu-19 a dalších koronavirů všechny pocházejí od netopýrů, řekla Kerkhove. Zástupkyně WHO připomněla, že mezičlánkem respiračního syndromu na Středním východě se stali velbloudi.

„Podle všech důkazů, které jsme viděli, na základě všech sekvencí, které máme, předpokládám, že se jedná o více než 15 tisíc genetických sekvencí, tento virus je přírodního původu. A my musíme najít mezičlánek a v tom podporujeme své kolegy v Číně,“ uzavřela.