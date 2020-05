Americký portál vymodeloval termonukleární útok na Moskvu

Americký portál We are The Mighty předpověděl rozsah zničení v důsledku shození termonukleární pumy o síle 10 tisíc megatun.

„Teoreticky může být tato zbraň vyrobena. Chtěli bychom ale věřit, že nikdo nedokáže shromáždit tým lidí, kterým stačí intelekt a také hloupost, aby tuto zbraň vyvinuli. Máme dost velké jaderné arzenály, abychom několikrát zničili celý svět. Cožpak potřebujeme jednu bombu, která je toho schopna?“ píše autor článku.

Na podobné zbrani pracoval v minulém století tvůrce americké termonukleární bomby Edward Teller. Portál připomíná, že se USA vzdaly vývoje zbraně o takové síle, poněvadž její nasazení by způsobilo smrt milionů nevinných lidí. Ve článku se uvádí, že dokonce kdyby tuto pumu shodili na srdce Sovětského svazu, „otrávila by obrovská území v západní Evropě a pravděpodobně také v USA“.

Dále se zdůrazňuje, že jedna taková bomba stačí na likvidaci celých států, například Velké Británie, Francie, Německa nebo Severní a Jižní Koreji.

Modelování na simulátoru NukeMap, jež je propočítán na maximálně sto megatun, ukázalo, že shození dokonce stokrát slabší bomby než Tellerovy nad ruským hlavním městem by způsobilo radioaktivní srážky až do republiky Komi, tedy asi 1,5 tisíce kilometrů, proto by území USA bylo jen sotva postiženo. Ale bomba o síle 10 tisíc megatun by měla stokrát silnější účinek, píše na závěr We are The Mighty.

Na konci února profesor materiální vědy Joshua Pierce z Michiganské technologické univerzity představil scénář globální jaderné války. Jeho článek byl uveřejněn v časopise The Conversation.

Hlavní myšlenka autora spočívá v tom, že se jednostranné nasazení jaderných zbraní jakýmkoli státem projeví především na něm samotném.

Podle Pierceova průzkumu způsobí odpálení jednoho tisíce bojových hlavic za hranice USA v samotných Spojených státech masový hladomor, který bude způsoben změnami klimatu po daném útoku. Amerika tak bude ročně přicházet o 140 tisíc lidí a v případě, že použije celý svůj jaderný arzenál, mohou ztráty na lidech činit až 5 milionů za rok.

Jak Pierce poznamenal, jednostranný útok Spojených států na Čínu nebo Rusko může být i bez odvety pro tuto zemi zhoubný.