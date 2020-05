Spojené státy se chystají dobývat zdroje na Měsíci bez Ruska a Číny. Peking však má již svou odpověď

První úspěšné spuštění nové čínské nosné rakety Čchang-čeng-5B z 6. května se časově shodovalo s oznámením o tom, že Spojené státy připravují mezinárodní dohodu o těžbě nerostných zdrojů na povrchu Měsíce. Podle agentury Reuters byla řada zemí Evropské unie, Kanada, Japonsko a SAE označena za potenciální partnery Spojených státu na projektu Artemis Accords.

Příslušné zdroje informovaly tuto agenturu, že Rusko, hlavní partner NASA v Mezinárodní vesmírné stanici, se údajně nebude účastnit jednání o tomto projektu v počáteční fázi. Ani Čína není jmenována mezi možnými stranami budoucí mezinárodní dohody o těžbě nerostných zdrojů na Měsíci.

Publikace NASA Watch tuto situaci vysvětlila tím, že dnes je vesmír stále více vnímán jako nová oblast vojenské činnosti. Nový projekt by měl symbolizovat rostoucí roli NASA jako nástroje americké diplomacie. A jak se očekává, způsobí pře Spojených států s jejich vesmírnými konkurenty, jako je například Čína, uvedla NASA Watch.

„Čínský vesmírný program doposud opakuje úspěchy SSSR. Je zcela možné, že v příštích 10 letech Číňané využijí myšlenky sovětského vývoje, a po roce 2030 mohou čínští tajkonauti (označení pro člověka, který uskutečnil let do vesmíru, který se používá v Číně, pozn. red.) bezpečně přistát na Měsíci. Mají k tomu všechny technické možnosti. Roskosmos také uvádí, že po roce 2030 se ruští kosmonauti objeví na Měsíci. A pokud bude mít Čína finanční možnosti, pokud do takového programu investuje obrovské množství peněz, klidně se jí to povede. Žádné velké technické a zdravotnické problémy pro přistání čínských tajkonautů na Měsíci nejsou.“

Expert v oblasti letectví a kosmonautiky Sergej Filippenkov v rozhovoru se Sputnikem vysvětlil, proč Čína a Rusko nejsou jmenovány v kontextu projektu Artemis Accords. Podle jeho názoru chce Trump vytyčit části Měsíce a osvojit si jeho zdroje bez Číny a Ruska, protože chápe, že Čína a Rusko jsou vážnými potenciálními konkurenty Spojených států:

Expert zdůraznil, že Čína je schopna konkurovat Spojeným státům na Měsíci po roce 2030. Čína potřebuje asi ještě 10 let, aby si osvojila techniku ​​přistání člověka na povrchu Měsíce a zahájila těžbu nerostů. Asi do roku 2025 zvládne lunární program bez posádky. Do té doby může Čína například na povrchu Měsíce vytvořit polygon pro výzkum přírodních zdrojů, poznamenal expert. Přitom také připustil, že Američanům se pravděpodobně nepovede přistát na Měsíci v letech 2024 – 2025, jak to nyní plánují.

Tento plán je zaznamenán v lunárním programu NASA. Říká se mu Artemis. Z tohoto názvu je pak odvozen název Artemis Accords pro budoucí mezinárodní projekt týkající se těžby nerostů na Měsíci. NASA má v úmyslu vytvořit „udržitelnou přítomnost“ na jižním pólu Měsíce, jakož i produkci hornin a podzemních vod soukromými společnostmi, které lze poté přeměnit na raketové palivo.

Včerejší úspěšné testování čínské rakety Čchang-čeng-5B označil expert za nezbytný krok ve vývoji čínského lunárního programu:

„Je zřejmé, že Čchang-čeng-5B je pro to předurčena. Je potřebná, aby zabezpečila základnu na Měsíci a vybudovala tam infrastrukturu pro další výzkum. Čchang-čeng-5B je typ těžké rakety, jako je ruská nosná raketa Proton, která byla ve své době koncipována a určena k bezpilotnímu průzkumu Měsíce a možnému obletění Měsíce bez přistání na povrchu. Čína může svůj lunární program s Čchang-čeng-5B naprosto provést.“

Americká dohoda o osvojení Měsíce, kterou navrhují Spojené státy, stanoví vytvoření tzv. bezpečnostních zón kolem budoucích základen na Měsíci. Jejich velikost se bude lišit v závislosti na tam provedených operacích.

Zóny budou nutné k tomu, aby „zabránily poškození nebo poruchám ze strany konkurenčních zemí nebo společností, které působí v těsné blízkosti“.

Dne 7. dubna podepsal americký prezident výnos o komerční těžbě zdrojů na Měsíci a dalších vesmírných tělesech. Ruské ministerstvo zahraničí kritizovalo výnos Donalda Trumpa s tím, že v Rusku se vychází z rovnosti všech zemí při průzkumu a využívání kosmického prostoru v mírových účelech.