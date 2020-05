RT: USA vyčlení prostředky na pomoc Balkánu v informačním boji s RF

„Ministerstvo zahraničí USA vyčlení 140 tisíc dolarů na pomoc balkánským státům v boji s ‚dezinformacemi´, včetně ruských… V dokumentech se upřesňuje, že prostředky budou předány přes velvyslanectví v Prištině na projekt TechCamp v Kosovu: boj s dezinformacemi na Balkánu,“ uvádí se ve zprávě na portálu televize.

S pomocí daného projektu má být posílena důvěra veřejnosti vůči „svobodnému tisku a demokratickým institucím, která pomůže účastníkům lépe odhalit a bojovat s falešnými zprávami, dezinformacemi a souvisejícími s tím hrozbami, jako jsou falešné účty“.

„Tato akce, jak se upřesňuje v dokumentu, má být regionální. Její ‚účelové obecenstvo´ jsou posluchači z částečně uznané republiky Kosovo, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Černé Hory, Severní Makedonie, Srbska a Slovinska. Mezi nimi mají být úřední osoby z místních vlád, novináři a také mediální influenceři,“ praví se ve zprávě.

Podle údajů RT se tento projet skládá ze dvou částí: třídenního semináře a následujících akcí. „První část tvoří třídenní seminář 19. - 21. listopadu 2020 v Peći za účasti minimálně 45 posluchačů. Část 2 obsahuje řadu dalších akcí, včetně udělení pomocných grantů a programu výměny,“ píše se ve zprávě.

Projekt stanoví dosažení řady cílů, „jedním ze kterých je odpor vůči ruským dezinformacím“.

„V průběhu roku se má minimálně 50 % novinářů zaškolených v rámci projektu TechCamp zúčastnit místních nebo regionálních iniciativ s cílem posílení novinářských sítí (včetně zaměřených na vyšetřovací činnost v rámci aktivního odporu ruským dezinformacím) a také budou spolu s vlivnými představiteli mediálního prostředí provedeny akce v boji s dezinformacemi,“ cituje televize text dokumentu.

Zúčastnit se soutěže budou moci zástupci místních neziskových a nevládních organizací, analytických středisek, organizací občanské společnosti a vzdělávacích institucí.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dříve v pasáži o domnělém ruském zásahu do záležitostí různých zemí prohlásil, že neexistují žádná fakta, jež by to potvrdila.