Putin telefonicky hovořil s Trumpem. Jednalo se o zbraních

Podle jeho slov lídři obou zemí „projednali pokrok v boji s koronavirem“. Tiskový mluvčí kromě toho prohlásil, že Trump „znovu potvrdil, že Spojené státy jsou nakloněny efektivní kontrole zbraní, do které patří nejen Rusko, ale i Čína, a také jsou připraveny k jednání, aby bylo možné se vyhnout budoucím závodům ve zbrojení“.

V Kremlu zase prohlásili, že Putin a Trump si vyměnili gratulace k 75. výročí Vítězství nad nacistickým Německem.

„Byla akcentována historická významnost spojeneckých vztahů, které spojily naše národy v letech druhé světové války a umožnily tak porazit společného nepřítele. Bylo zdůrazněno, že, v duchu těchto tradic, Rusko a USA mohou dosáhnout řešení ve věci ostrých problémů současné doby, a to včetně dosažení strategické stability, boje s terorismem, řešení regionálních konfliktů a čelení epidemiím,“ dodali v Kremlu.

Prezidenti také věnovali pozornost pozitivům plynoucím ze spolupráce při boji s koronavirem. Americká strana také nabídla Rusku, že do země odešle náklad lékařského vybavení.

Při hovoru o situaci okolo ropy, oba prezidenti poukázali na včasnost uzavření dohody OPEC plus, která již vedla ke stabilizaci situaci na trhu, dodali v Kremlu.

Česko-ruské vztahy podle Petříčka

Český ministr zahraničních Tomáš Petříček věcí poskytl rozhovor ruskému portálu RBK. Jedním z témat byl i památník Ivana Koněva.

„Je očividné, že současná situace se negativně odrazila na našich vzájemných vztazích, které i bez toho neprožívaly nejlepší časy. Současně s tím jsem ale přesvědčen, že historické otázky, které se týkají první a druhé světové války, nesmí vkládat klín mezi naše země,“ prohlásil v rozhovoru pro RBK Petříček a dodal, že v řadách sovětské armády se během druhé světové války nacházelo více než 20 Čechoslováků bojujících proti nacistickému Německu.

Česká strana je údajně připravena jednat s Ruskem o případném převozu památníku Ivana Koněva do Ruska. O to dříve projevily zájem ruské občanské spolky. „V každém případě přemístění sochy do Ruska musí být naším rozhodnutím,“ dodal ministr.