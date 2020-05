Ministerstvo obrany RF oznámilo, kdy dostane střely Cirkon a systémy S-500

Náměstek ruského ministra obrany Alexej Krivoručko promluvil o tom, že v Rusku budou na rozhraní let 2020 a 2021 zařazeny do výzbroje rakety s plochou dráhou letu Cirkon, nové motory pro stíhací letouny Su-57 a komplexy S-500.

Raketa Cirkon

První zkoušky Cirkonu začaly loni v prosinci a prováděly se z paluby fregaty projektu 22350 Admiral Gorškov. V nynějším roce se plánují jeho zkoušky z lodí projektu 22350 a víceúčelových jaderných ponorek projektu 885M.

„Přibližné termíny zařazení komplexu do výzbroje jsou rok 2021 nebo 2022,“ řekl Krivoručko v rozhovoru pro časopis Nacionalnaja oborona.

Hypersonická raketa Cirkon bude mít rychlost 9 Ma (devítinásobná rychlost zvuku) a dolet přes tisíc kilometrů. V budoucnu se budou těmito raketami vyzbrojovat jak lodě, tak i ponorky ruského vojenského námořnictva. Kromě toho se prezident Vladimir Putin zmínil také o projektování Cirkonu pozemní dislokace.

S-500

Ruské ozbrojené síly počítají s dodávkami prvních komplexů protiletadlového raketového systému S-500 v příštím roce, oznámil Krivoručko.

Podle jeho slov se plánuje uzavření státní smlouvy o nákupu S-500 v roce 2021, dodávky mají začít v roce 2025.

Podotkl, že v současné době probíhá etapa předběžných zkoušek a „technické vybavení se nachází na polygonu“.

Dodávky tohoto systému protivzdušné obrany byly v posledních několika letech nejednou odloženy.

Jak prohlásil generální konstruktér koncernu Almaz-Antej Pavel Sozinov, S-500 bude moci zachycovat cíle ve vzdálenosti několika set kilometrů od Země.

S-500 Prometej (Triumfator-M) patří k nové generaci protiletadlových raketových systému země-vzduch. Je to univerzální komplex velkého doletu a výškového zachycování se zvýšeným potenciálem protiraketové obrany. Nadějný systém může ničit nejen balistické, ale i aerodynamické cíle (letadla a vrtulníky) a také rakety s plochou dráhou letu.

Akční rádius S-500 činí asi 600 kilometrů. Systém bude moci kromě toho zachycovat a likvidovat současně na deset balistických nadzvukových cílů letících rychlostí až sedm kilometrů za sekundu a také bojové hlavice hypersonických raket.

Svými charakteristikami bude S-500 značně předstihovat systém S-400, který je nyní ve výzbroji, a jeho amerického konkurenta Patriot Advanced Capability 3.

Nejnovější motor pro Su-57

Dodávky stíhacích letounů páté generace Su-57 do ruských vojensko-kosmických sil se plánují ve dvou etapách: do poloviny 20. let s motorem čtvrté generace a poté s motorem páté generace, oznámil Krivoručko.

Termíny dodávek Su-57 do letectva se v posledních několika letech nejednou posunovaly.

„Významnou událostí pro nás bude zahájení sériových dodávek letadel Su-57. Podotknu, že Su-57 se bude dodávat do armády ve dvou etapách,“ řekl Krivoručko.

Vysvětlil, že v první etapě se budou nakupovat letouny s motory čtvrté generace, jejichž dodávky jsou naplánovány „do poloviny 20. let“.

„A v druhé etapě po ukončení zkoušek začnou dodávky s motorem a s pohonnými jednotkami páté generace, které mají zvýšenou palivovou účinnost a menší cenu životního cyklu,“ řekl Krivoručko.

Su-57 (známý dříve jako PAK FA, zkušební označení T-50) je ruský stíhací letoun páté generace určený na likvidaci všech druhů vzdušných, pozemních a mořských hladinových cílů. Vzlétl poprvé v roce 2010. Spojení velké pohyblivosti s možností nadzvukového letu a také moderní komplex palubního zařízení a malá zjistitelnost zajišťují Su-57 převahu nad konkurenty.

Smlouva o dodávkách Vojensko-kosmickým silám RF stíhaček Su-57 byla podepsána na fóru Armáda 2019. V současné době pokračují zkoušky tohoto letadla, v jejichž průběhu se ověřuje fungování všech jeho systémů, a také režimu motoru druhé etapy. Ministerstvo obrany nejednou prohlásilo, že Su-57 byl úspěšně vyzkoušen v Sýrii.