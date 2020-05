Elon Musk: Lidská řeč za 10 let zastará. Nahradí ji čip v lebce

Miliardář se zúčastnil nového dílu rozhovoru Joe Rogan Experience, kde mu mimo jiné pogratulovali k narození dalšího dítěte. Moderátor se tázal ohledně jeho „unikátního“ jména, které se v mnoha médiích stalo senzací.

„Jak to jméno vyslovujete?“ ptal se moderátor.

„No, zaprvé, s tím jménem z větší části přišla moje partnerka… Je skvělá v hledání jmen,“ řekl Musk a dodal: „Je to X, písmeno X, potom AE, což se vyslovuje jako „eš“, a potom A-12 už jsem dodal já – to znamená Archanděl-12, což bylo průzkumné letadlo CIA, z něhož byl později vyvinut stroj SR-71, „nejvíc cool letadlo na světě“.

Jakmile rozhovor šel na neutrální témata a na téma umělé inteligence, Musk prohlásil, že technologie Neuralink – bateriový implantát do lebky, by mohl začít být používán v průběhu několika let a potenciálně by mohl „napravit téměř vše, co je s mozkem špatně“. Díky používání tohoto nového zařízení by mohla, podle slov Muska, zastarat lidská řeč.

„Byl byste schopen komunikovat rychleji a daleko přesněji… Nejsem si jistý, co by se v takovém případě stalo s jazykem,“ prohlásil.

„Nepotřeboval byste mluvit,“ dodal.

Na otázku, jak dlouho bude trvat, než vývoj bude schopen toto zajistit, Musk řekl, že by se mohlo jednat o pět až deset let – „v nejlepším případě“, pokud technologie dále porostou stávajícími tempy. Následně dodal, že někteří lidé by mohli pokračovat v mluvení „ze sentimentálních důvodů“.

Elon musk’s extreme thoughts on speaking being sentimental and any language will be downloadable! pic.twitter.com/9CW0SkxqwJ — ساره الحربي | Sarah (@SaraTheWar) May 7, 2020

​Američtí vojáci cvičí pomocí ruského online simulátoru

Američtí vojáci v Texasu, kteří jsou kvůli koronaviru v karanténě, pokračují ve výuce tankové taktiky. Dělají to však neobvyklým způsobem – pomocí počítačové online hry War Thunder.

„Tato myšlenka vznikla po omezení možností výcviku kvůli chránění vojáků (před koronavirem – red). Máme spoustu vojáků, kteří si během volného času užívají hraní videoher, mnozí z nich řekli, že hodně hrají tankové hry, a tak jsme začali zkoumat příležitosti,“ řekl pro blog DVIDS (Defence Visual Information Distribution Service) kapitán Mike Manougian.

V rámci simulačních podmínek vojáci operují s tanky M1A2 Abrams. Tímto způsobem se trénují kvůli nedostatku jiných možností. Typické cvičení začíná brífinkem vedoucího čety a čtením manuálů, posádky se pak setkávají online. Po ukončení cvičení probíhá jeho rekapitulace.

Hra War Thunder byla vydána v roce 2013 ruským studiem Gaijin Entertainment. Jedná se o vojenský simulátor, který hráči umožňuje operovat různými druhy techniky, včetně letadel, lodí a pozemních vozidel.